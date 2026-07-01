世界盃2026｜美斯/C朗/尼馬「最美大嫂團」 盤點4招身材保養法 練出腹肌/美腿/翹臀

世界盃踢得如火如荼。除了球賽之外，一眾「大嫂團」在看台上的時尚穿搭與亮麗外型亦成為全球媒體與球迷的熱門焦點。《星島頭條》為大家盤點一下美斯、C朗、夏蘭特、尼馬貌美火辣的另一半，以及拆解一眾「阿嫂們」的飲食心得及保養秘訣。

美斯/C朗/尼馬「最美大嫂團」 盤點4招身材保養法

4位「大嫂」除了運動，在飲食方面亦有保養心得，對身材保養感興趣的你不妨參考：

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「最美大嫂團」的身材保養法

1. 美斯妻子Antonela：多吃原型食物

美斯在9歲時已對Antonela Roccuzzood一見鍾情，經過一段長時間的苦戀後，最終修成正果，兩人誕下三子。

Antonela 除了健身運動，在飲食方面亦相當節制，她並不採用極端的節食法，但會將健康飲食融入生活之中。她平日嚴格挑選天然的原型食物，並以清淡飲食為主，減少高糖與加工食品的攝取。她喜歡以牛油果多士搭配雞蛋作早餐，晚餐會吃全麥意大利粉、煎三文魚或雞肉沙律等。若偶爾放縱享用美食，便會在隔天調整為清淡的餐單以平衡熱量。

2. C朗未婚妻Georgina：芭蕾舞/皮拉提斯/瑜伽

Georgina Rodriguez在當 Gucci 銷售員的時候與 C朗一見鍾情，後來又在Dolce & Gabbana活動上見面，兩人漸漸譜出戀情。除了她們的愛情故事外，Georgina火辣性感的豐盈體態亦受到不少關注。

Georgina擁有曲線身材和翹臀，自小學習芭蕾的她，經常透過結合芭蕾、皮拉提斯與瑜伽的綜合訓練來雕塑身形，提升核心力量與柔軟度。

她亦曾在訪問中表示，C朗是她最好的健身教練，兩人會一起健身、互相激勵。飲食方面，她愛使用原型食物、多攝取蛋白質，同時調味保持清淡，以管理身材。

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3. 夏蘭特女友Isabel：肌力訓練

荷蘭球員夏蘭特與女友Isabel Haugseng交往多年，曾在同一支社區球隊踢球認識，漸漸越走越近，2024年更誕下愛情結晶。這位擁有現役模特兒與前足球員「雙重身分」的球王女友Isabel，在身材管理方面亦相當自律，她會安排規律的肌力訓練，透過穩定的訓練來維持肌肉量與緊實感，同時提升基礎代謝率，避免出現鬆垮感。

4. 尼馬妻子Bruna：多喝水

尼馬與Bruna Biancardi在2021年開始交往，曾邁向談婚論嫁的階段，最終卻宣告分手。兩人不久後復合，現時育有兩名可愛的女兒。Bruna以自律的飲食為主，不會減少食量，但會遵從健康均衡飲食，日常煮住家菜，而且會多喝足夠的水份，以促進身體循環。

資料來源：綜合報道

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