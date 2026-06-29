20歲大學生捱夜打機 突發心肌梗塞險死！勤做運動健兒都中招 醫生警告：別忽略3大警號

心肌梗塞近年在亞洲地區呈現極其明顯的年輕化趨勢。這枚「隱形炸彈」不僅讓經常通宵熬夜的打工仔與學生黨人人自危，甚至連生活作息規律、熱愛運動的年輕人也難以幸免。近日，內地接連發生兩宗年僅20歲的大學生突發急性心肌梗塞的驚險個案。醫生警告年輕人切勿以為「後生就是本錢」，若持續忽視身體發出的求救訊號，隨時會引發致命危機！

20歲大學生通宵打機 不吃正餐險猝死

第一宗個案涉及一名極度沉迷電子遊戲的20歲男大學生。據內地媒體報導，該名男生在發病前，曾連續多天幾乎整晚通宵打機。在極度缺乏睡眠的狀態下，他的生活作息嚴重失調，甚至連日常正餐也未能定時定量進食，身體長期處於虛耗與高壓的極限狀態。

某天，他突然感到胸口一陣劇烈絞痛，全身大汗淋漓，隨即陷入半昏迷狀態，被緊急送院搶救。經心臟造影檢查後，醫生驚見其心臟冠狀動脈已經「完全阻塞」，屬於嚴重的急性心肌梗塞。幸好醫療團隊當機立斷，立即進行手術打通血管，才成功在鬼門關前將他救回。臨床醫生直言，現代年輕人長期熬夜、通宵打機，加上飲食不溫不飽，會令交感神經長期處於亢奮狀態，導致血管劇烈收縮。這類不良習慣不僅誘發嚴重病症，甚至伴隨極高的生命危險，隨時在電腦椅上猝死。

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跆拳道健兒不煙不酒都中招！

如果說通宵打機是「自食其果」，那另一個在南京發生的個案則更令人震驚。20歲的大學生小健（化名）平時生活極度健康，既不抽煙也不飲酒，日常作息定時，更是一位熱愛跆拳道的運動健兒，體能狀態一向優於常人。

然而，在過去半年間，小健偶爾會感到胸口微微作痛，但他自恃年輕且熱愛運動，一直未有放在心上。直到近日，他在體育課挑戰2,000米長跑，衝線後突然胸痛加劇，整個人大冒冷汗、無法呼吸。送院檢查後，醫生證實他患上急性心肌梗塞，連通心臟的其中一條主要血管已完全堵塞，心臟只能單靠微弱的旁支血管勉強供血。醫療團隊最終必須在小健體內植入心臟支架（「通波仔」手術）來維持生命。

醫生解釋，雖然小健作息規律，但血管問題可能由學業壓力、先天遺傳，或是體內不自覺的慢性發炎反應等多重綜合因素誘發。儘管手術順利，但年僅20歲的他，下半生恐須長期服藥並定期覆診追蹤。

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認清3大症狀及早就醫

心肌梗塞的特點是來得極快、致死率極高，黃金搶救時間往往只有短短的「極早期」幾分鐘。醫生呼籲，不論年齡高低，日常一旦出現以下3大症狀，便應立即停止所有活動並及早就醫，絕不能拖延：

胸悶胸痛： 胸口彷彿被重物壓迫、有撕裂感，痛楚有機會擴散至下巴、左肩或後背。

冒冷汗： 在室溫正常或靜止狀態下，突然全身大量冒出冰冷的汗水。

呼吸困難： 伴隨無故的頭暈、氣促、心悸或噁心嘔吐。

捱夜後4大危險行為

重症科醫生黃軒指出，捱夜對身體的傷害並非只在於精神不佳。以下4種情況會進一步加劇心血管風險：

1. 睡眠時間被急速壓縮

當每日睡眠少於4小時，且連續3天，等同強迫身體處於危機模式。研究顯示，即使僅一天睡眠不足，也會導致血壓上升、心跳加快、發炎指標升高。睡眠少於5小時者，心血管疾病風險約為1.4至1.5倍；若少於4小時，風險更躍升至2至3倍。

2. 通宵後假裝若無其事

通宵後，體內皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度超標，血壓全日偏高，心臟負荷無法緩解。連續24小時不睡覺，迷走神經功能會下降30%，心律不整風險隨之上升，甚至可能成為猝死前兆。

3. 長期睡眠不足（每日少於6小時）

不會立即倒下，但會逐漸削弱全身系統，出現情緒變差、反應遲鈍、心跳不穩、血壓起伏等警號。長期睡眠不足會顯著增加心血管疾病死亡風險。

4. 捱夜後仍置身高壓環境

捱夜後身體處於交感神經過度興奮、心跳偏快、血液黏稠度增加、血壓調節遲鈍的狀態。此時若進行高強度工作、情緒波動或劇烈運動，容易誘發心律不整、主動脈剝離、急性心肌梗塞。

資料來源：中天新聞網

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