美國癌症基金會公布30種抗癌食材 對抗肺癌/乳癌/大腸癌多種癌症 辣椒/大蒜都上榜？

香港每年錄得超過 3.7 萬宗癌症新症，十大常見癌症包括肺癌、乳癌及大腸癌等等。癌症亦是本地主要致命原因，約佔整體死亡人數的四分之一。營養師整理出美國癌症基金會公布的30種抗癌食材名單，預防勝於治療，一起靠飲食對抗癌細胞。

美國癌症基金會公布30種抗癌食材

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，分享美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公布的30種抗癌食材名單，大家不妨參考：

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30種抗癌食材對抗多種癌症

大腸癌 ：椰菜花、白蘿蔔、豌豆、核桃、蘋果、葡萄柚、大蒜、咖啡、茶

：椰菜花、白蘿蔔、豌豆、核桃、蘋果、葡萄柚、大蒜、咖啡、茶 直腸癌 ：翠玉瓜

：翠玉瓜 肺癌 ：菠菜、紅蘿蔔、葡萄、柳橙

：菠菜、紅蘿蔔、葡萄、柳橙 乳癌 ：蘑菇、羽衣甘藍、亞麻籽、石榴

：蘑菇、羽衣甘藍、亞麻籽、石榴 肝癌 ：糙米、辣椒

：糙米、辣椒 口腔癌 ：藍莓、覆盆子

：藍莓、覆盆子 前列腺癌 ：黑莓、車厘茄、西瓜

：黑莓、車厘茄、西瓜 皮膚癌 ：士多啤梨

：士多啤梨 直腸癌 ：車厘子

：車厘子 子宮頸癌 ：檸檬

：檸檬 前列腺癌 ：木瓜

：木瓜 咽喉癌：洋蔥

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這些食材含豐富的抗氧化物，也就是天然植化素。不僅可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。不過其他原因，例如家族遺傳、環境污染、生活壓力過大和不當飲食習慣等等都有可能會增加我們罹癌的機率，所以要小心以下罹癌食物：

燒烤物

高脂肪

油炸物

發霉污染

醃漬煙燻

加工肉

檳榔

酒精

資料來源：台灣營養師高敏敏

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