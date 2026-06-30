美國癌症基金會公布30種抗癌食材 對抗肺癌/乳癌/大腸癌多種癌症 辣椒/大蒜都上榜？
更新時間：20:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-30 HKT
香港每年錄得超過 3.7 萬宗癌症新症，十大常見癌症包括肺癌、乳癌及大腸癌等等。癌症亦是本地主要致命原因，約佔整體死亡人數的四分之一。營養師整理出美國癌症基金會公布的30種抗癌食材名單，預防勝於治療，一起靠飲食對抗癌細胞。
美國癌症基金會公布30種抗癌食材
台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，分享美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公布的30種抗癌食材名單，大家不妨參考：
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30種抗癌食材對抗多種癌症
- 大腸癌：椰菜花、白蘿蔔、豌豆、核桃、蘋果、葡萄柚、大蒜、咖啡、茶
- 直腸癌：翠玉瓜
- 肺癌：菠菜、紅蘿蔔、葡萄、柳橙
- 乳癌：蘑菇、羽衣甘藍、亞麻籽、石榴
- 肝癌：糙米、辣椒
- 口腔癌：藍莓、覆盆子
- 前列腺癌：黑莓、車厘茄、西瓜
- 皮膚癌：士多啤梨
- 直腸癌：車厘子
- 子宮頸癌：檸檬
- 前列腺癌：木瓜
- 咽喉癌：洋蔥
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這些食材含豐富的抗氧化物，也就是天然植化素。不僅可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。不過其他原因，例如家族遺傳、環境污染、生活壓力過大和不當飲食習慣等等都有可能會增加我們罹癌的機率，所以要小心以下罹癌食物：
- 燒烤物
- 高脂肪
- 油炸物
- 發霉污染
- 醃漬煙燻
- 加工肉
- 檳榔
- 酒精
資料來源：台灣營養師高敏敏
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