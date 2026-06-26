日本居酒屋推出「生蠔雪糕」成打卡熱點？ 拆解補鋅之王營養價值 蠔肚內黑泥食唔食得？

日本岩手縣一間居酒屋推出「生蠔雪糕」，旋即成為社交媒體上熱話，更被部分網友笑指「獵奇」兼「挑戰味蕾極限」。而這款獵奇甜品亦間接推廣了岩手縣引以為傲的生蠔文化，大家又敢不敢試食呢？事實上，生蠔富含蛋白質與礦物質，更是食物中的「補鋅之王」，不妨一起了解一下生蠔的營養價值吧！

官方建議「生蠔雪糕」配蜆湯/鼓油同吃？

日本岩手縣是頂級生蠔產地之一，當地有居酒屋「うみっぷく」（Umippuku）近日推出了視覺衝擊力十足的「生蠔雪糕」，每杯售600日圓，旋即成為社交媒體上的打卡熱點。餐廳標榜選用當地山田灣盛產的新鮮生蠔，置於香滑牛奶雪糕之上，官方建議食客先品嚐原味，再淋上冰涼的蜆湯濃汁和少許鼓油，享受鹹甜交錯、鮮味層層疊加的複雜滋味。

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生蠔營養｜低脂高蛋白 富含礦物質

生蠔不僅是美食，更蘊含豐富蛋白質與礦物質，但食用時亦有以下講究。根據本港食安中心及 福州市疾管中心 資料，每100克生蠔可食部分的熱量僅57千卡，與蘋果相當；脂肪含量僅1.5克，比雞胸肉更低；蛋白質含量達10.9克，媲美雞蛋。同時，生蠔富含Omega-3脂肪酸（DHA和EPA），對大腦發育和心血管健康十分有益。

生蠔營養成份（每100克）

能量 57千卡

蛋白質 10.9克

碳水化合物 0克

脂肪 1.5克

膽固醇 94毫克

鈣 35毫克

銅 11.5毫克

鐵 5.0毫克

鎂 10毫克

錳 0.3毫克

磷 100毫克

鉀 375毫克

鈉 270毫克

鋅 71.2毫克

生蠔營養｜鋅含量冠絕常見食物

鋅對維持免疫功能、促進生長、保障生殖健康及味覺正常至關重要。每100克生蠔的鋅含量高達71.2毫克，遠超牛柳（4.73毫克）和豬肝（3.68毫克）。不過，成年人對鋅的可耐受最高攝取量為每日40毫克，長期過量補鋅會干擾其他礦物質吸收。健康成年人每次食用1至2個生蠔即可，偶爾享用「生蠔大餐」則影響不大。

生蠔亦是鐵、硒、鉀的優質來源，有助預防貧血，維持電解質平衡及控血壓；三隻生蠔幾乎可滿足成年人一天的硒需求。要留意，生蠔的鈉含量不低，高血壓患者進食時需相應減少其他菜餚的用鹽量。

生蠔營養｜要熟食定生食？

許多人追求生蠔的鮮嫩口感，但這種吃法存在極大安全隱患。由於生蠔是濾食性生物，會富集生長水域中的微生物，可能被諾如病毒、創傷弧菌、沙門氏菌等污染，引發急性腸胃炎，並有寄生蟲風險。

早前有專家分享，50歲男子進食生蠔後，翌日發燒、血壓降、意識模糊，送院證實患敗血性休克及急性腎衰竭，需緊急洗腎。元兇是存在於生蠔中的「創傷弧菌」；一般人感染後可能只引發腸胃炎，但對肝硬化、慢性腎病、糖尿病、癌症及免疫力較弱人士，該菌可快速入侵血液，引發全身性敗血性休克。

生蠔營養｜可如何烹調？蒸煮最推薦

比起水煮、燒烤等方式，蒸煮是保存營養的首選。水沸後帶殼蒸8分鐘，生蠔中心溫度可達96.1℃；蒸10分鐘則達99.9℃。建議最少蒸8分鐘，確保食用安全。

生蠔營養｜蠔肚內的「黑泥」能吃嗎？

生蠔其實是以天然藻類等浮游植物為食，有時會令蠔肚或蠔鰓呈現綠色、啡色或黑色；而這種黑、綠色物質均為天然食物，是可以一同安全食用——換句話說，生蠔除了外殼，整隻都能吃。

生蠔營養｜哪些人忌食？痛風患者/腎病人士

生蠔的嘌呤含量高達282毫克/100克，屬高嘌呤食物，高尿酸血症和痛風患者應少吃或不吃。

另外，生蠔容易累積重金屬，但從正規渠道購買、有產地追溯的產品則風險較低；儘管如此，兒童、長者及孕婦等敏感族群也應避免過量食用。

資料來源：うみっぷく、食安中心、 福州市疾管中心

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