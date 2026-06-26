12歲男童常肚痛腹瀉放屁 3個月暴瘦10磅揭患腸易激症 吃西藥仍不見效 中醫教1日3餐食療改善

「腸易激綜合症」（簡稱「腸易激」，又稱「大腸易激症」或「腸敏感」）是很常見的都市病。一名12歲男童常肚痛，兼腹瀉和放屁，慘遭同學嘲笑，甚至3個月內暴瘦10磅，確診「腸易激綜合症」，但吃盡西藥及益生菌仍未見效。有中醫師接診後，指出男童屬脾胃虛寒證，並推介1日3餐的食療改善，最終他的病情迅速好轉，重拾自信。

12歲男童常肚痛腹瀉放屁 3個月暴瘦10磅揭患腸易激症

註冊中醫師馬琦傑在其Facebook專頁分享一個病例，12歲讀中一的樂樂，每天凌晨5點都會被一陣陣由肚臍周圍湧上的絞痛痛醒，急忙衝入廁所，更出現大便稀爛、呈水狀、帶有黏液的情況，甚至如廁10分鐘後又去第二次。

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馬醫師透露，樂樂最恐懼的並非考試，而是每天30分鐘的巴士返學車程。他曾試過在巴士上突然肚痛，更忍不住放了個響屁，惹來全車人側目。最恐怖的是，他感覺大便幾乎要忍唔住，但附近卻沒有廁所。樂樂只能強忍至全身冒冷汗，下車後直奔快餐店解決，最終遲到半小時。當老師查問時，他不敢說出真相，只說「肚痛」，結果換來老師不耐煩的質疑：「成日都肚痛，係咪詐病㗎？」

即使成功回到課室，樂樂的專注力也無法維持30分鐘。他經常覺得肚子「谷住谷住」，想放屁又不敢，想去廁所又怕同學嘲笑。有次他實在忍不住，在堂上放了個極臭的無聲屁，被鄰座同學大聲揭穿，引來全班哄堂大笑。從此，樂樂多了一個花名叫「臭屁王」。他開始不敢與人交談，小息時獨自躲在圖書館，午餐也不敢多吃，怕吃完會肚瀉，短短三個月內暴瘦10磅。

樂樂媽媽曾帶他去西醫求診，經檢查後確診為「腸易激綜合症」。醫生開了止痙攣藥及益生菌，並囑咐他放鬆心情。然而，樂樂服藥後肚痛依然頻密發作，半夜更常痛醒如廁，導致翌日精神極差，陷入惡性循環。

中醫教1日3餐食療助男童改善病情

其後，媽媽帶樂樂向馬醫師求診。馬醫師經「望聞問切」後發現：

望： 面色蒼白，舌頭淡胖邊有齒痕，苔白滑，眼肚黑眼圈極深。

面色蒼白，舌頭淡胖邊有齒痕，苔白滑，眼肚黑眼圈極深。 聞： 說話聲音細小，腸鳴聲很大。

說話聲音細小，腸鳴聲很大。 問： 肚臍周圍隱隱作痛，喜歡用手按壓；只要稍微進食生冷食物（如紙包茶飲、雪糕）便立即肚瀉；手腳經常冰冷，冬天更加嚴重。

肚臍周圍隱隱作痛，喜歡用手按壓；只要稍微進食生冷食物（如紙包茶飲、雪糕）便立即肚瀉；手腳經常冰冷，冬天更加嚴重。 切：脈象沉遲無力。

馬醫師診斷樂樂為「脾胃虛寒證」，兼有因學業壓力引起的輕度肝鬱。他解釋，樂樂並非濕熱型，其大便不臭、沒有肛門灼熱感，核心問題在於陽氣不足，導致腸道無力正常蠕動與吸收。

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經過中藥治療及家居食療調理後，樂樂的病情迅速好轉，重拾自信。馬醫師亦分享了專為樂樂設計的一日三餐食療：

1日3餐食療改善助男童改善病情

1.早餐：紫淮山生薑小米粥

材料： 鮮紫淮山80克、小米50克、生薑絲10克。

鮮紫淮山80克、小米50克、生薑絲10克。 做法：將紫淮山去皮切塊，與小米、生薑一同煲成粥，最後加入少許紅糖調味。

2.午餐：帶飯避開生冷食物

建議：樂樂以往貪快常吃沙律、壽司及凍飲，這些生冷食物是大忌。馬醫師建議樂樂媽媽為樂樂準備紫淮山蒸肉餅飯。

3.晚餐：紫淮山蓮子芡實湯

材料： 紫淮山100克、蓮子20克、芡實20克、瘦肉200克。

紫淮山100克、蓮子20克、芡實20克、瘦肉200克。 做法： 將所有材料煲約1.5小時，加少許鹽調味即可。

將所有材料煲約1.5小時，加少許鹽調味即可。 功效：蓮子與芡實均有「澀腸止瀉」的作用，專門針對樂樂的「脾虛瀉」。

資料來源：註冊中醫師馬琦傑 （已獲授權轉載）

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