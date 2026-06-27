唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高

香港人向來注重養生保健，談到近年大熱的「超級食物（Superfood）」，不少人第一時間都會聯想到牛油果、藍莓或奇亞籽。不過，有專科醫生近日在社交平台分享，指出有一款我們日常經常接觸到的中藥材——「羅漢果」，其實早已被醫學界視為新一代的「超級水果新星」。研究證實，羅漢果富含高價值的次級代謝物，不僅具備極強的抗氧化及抗發炎功效，更有助於保護心臟及促進代謝健康，是現代人不可多得的天然保健恩物。

富含3大高效抗氧化劑

江守山醫師指出，雖然羅漢果因甜度極高而常用作無糖飲料和食品的代糖，但它本身其實可以直接食用。港人最常見的做法，就是用羅漢果乾果來泡茶或融入日常湯水（如龍脷葉羅漢果湯）。

研究顯示，羅漢果的果皮和果肉富含生物活性化合物。海外大學的最新科學研究更發現，羅漢果中含有三大關鍵的「次級代謝物」：

萜類化合物： 具有極佳的抗氧化與抗發炎作用。

黃酮類化合物： 屬於強效植物化合物，能有效中和體內自由基，對心臟血管及代謝健康大有裨益。

氨基酸： 作為蛋白質的基礎組成單元，對人體的組織修復及免疫系統功能至關重要。

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古老草藥具備抗癌潛力

除了護心抗炎，家庭醫學科醫生李思賢亦指出，羅漢果這款源自亞洲的小果實，在古代已被廣泛用於治療感冒咳嗽及改善消化系統問題。隨着現代醫學的深入研究，更有臨床證據顯示羅漢果具有潛在的抗癌效果，特別是在對抗胰臟癌和直腸癌方面，展現出顯著的生物活性。這讓原本傳統的潤肺平喘草藥，一躍成為現代預防醫學關注的焦點。

戒糖首選 低卡而且甜度高

對於正在減肥、實行低碳飲食或需要控糖的糖尿病患者來說，羅漢果更被醫學界譽為接近完美的甜味劑。許多人在戒掉精製糖的初期會感到適應困難，而羅漢果則是一個極佳的替代方案。醫生解釋，羅漢果糖熱量極低，其升糖指數（GI值）更為零，這意味着進食後完全不會影響血糖水平，亦不會刺激胰島素分泌，加上目前臨床上並無發現明顯的副作用。醫學專家對其控糖表現給予高達95分的極高評價，認為它在甜味劑中幾乎無可挑剔。不過醫生亦提醒市民，即使羅漢果益處甚多，日常攝取仍應適可而止，保持飲食均衡才是健康之道。

戒糖首選 低卡而且甜度高

三高人士仍需適量攝取

根據文獻記載，《當代藥用植物典》指出羅漢果具備清肺利咽、潤腸通便的功效。而在熱量方面，據《中國食物成分表》數據顯示，每100克羅漢果約含169卡路里，換算下來每個羅漢果大約只有30至40卡路里。若以半個羅漢果沖泡成5杯羅漢果水，每杯僅含約4卡路里，對糖尿病患者而言，適量飲用基本上不會對血糖值造成顯著波動。不過專家提醒，即使是天然甜味劑，患有高血壓、糖尿病及肥胖症的人士，日常攝取時仍應注意分量。

資料來源：江守山醫師、家庭醫學科醫生李思賢

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