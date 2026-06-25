營養師盤點16種黑色食物 降膽固醇/抗發炎/降血糖！黑豆/黑糯米/黑棗竟是防癌神物？

不同顏色的蔬果各有益處，黑色食物有何功效？有營養師指出，推介16種黑色食物，有降膽固醇、抗發炎兼降血糖等功效，其中黑豆、黑糯米及黑棗更是可預防癌症的神物。

營養師盤點16種黑色食物 降膽固醇/抗發炎/降血糖

營養師高敏敏在其Facebook專頁發文指，蔬果之所以呈現不同顏色，全因蘊含植化素。植化素是植物為了防禦而演化出來的天然物質，人體進食後能發揮抗氧化、抗發炎及抗癌等強大功效。不同顏色的蔬果各有益處，其中黑色食物常見的花青素，不僅能增強身體保護力、抗癌、抗發炎，更能有效改善眼睛疲勞。她整理出以下16款常見的黑色食物，每種都具備獨特的營養價值：

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16種黑色食物營養與功效大公開（以每100克計算）：

1.黑朱古力（613kcal）

富含可可多酚，有助預防心血管疾病及降低膽固醇。

2.黑芝麻（599kcal）

含有豐富鈣質，能預防骨質疏鬆；其不飽和脂肪酸亦有助降低膽固醇。

3.黑金剛花生（553kcal）

含有8種人體必需氨基酸，能提高身體保護力及消除疲勞。

4.黑豆（385 kcal）

富含Omega-3脂肪酸，幫助降低膽固醇；其類黃酮成分具備抗癌及消炎作用。

5.黑糯米（357 kcal）

含有豐富花青素，能抗癌、消炎，並有效改善眼睛疲勞。

6.龍眼乾（276 kcal）

含有多酚及類黃酮，具抗癌和消炎功效；其豐富的維他命C及鐵質，則有助預防貧血。

7.黑棗（230 kcal）

蘊含豐富膳食纖維，幫助排便順暢；多酚成分則有助抗癌及消炎。

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8.黑提子（63 kcal）

富含多酚，能增強身體保護力及抗衰老，建議連皮帶籽一起食用效果更佳。

9.黑李子（57 kcal）

含有豐富花青素，有助增強保護力及抗衰老。

10.黑麥汁（52kcal）

含有GABA，能調節情緒並提高睡眠質素；當中的酚類化合物有助維持心血管健康。

11.香菇（39 kcal）

富含多醣體，能提高身體保護力、改善過敏症狀，以及預防心血管疾病。

12.黑木耳（38 kcal）

富含多醣體，具備提高保護力、改善過敏及預防心血管疾病的功效。

13.海參（29 kcal）

含有牛磺酸，有助降低膽固醇、降血壓，並預防脂肪肝。

14.海帶（19 kcal）

蘊含褐藻素、碘及維他命B12，有助調節血糖及血脂水平。

15.仙草（17kcal）

低卡高纖，能促進腸道蠕動及穩定血糖；當中的多酚類物質具備抗氧化與抗發炎功效。

16.黑咖啡（0kcal）

富含多酚，幫助增強保護力及抗衰老。不過需注意，每日咖啡因攝取量應控制在300至400毫克以下。

資料來源：營養師高敏敏

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