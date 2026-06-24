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日網激推30秒按摩法防鬆弛下垂 單手都做到 練出緊緻輪廓

保健養生
更新時間：21:00 2026-06-24 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-24 HKT

隨著年齡增長，臉部肌膚難免出現鬆弛下垂，但原來日常生活中一些不自覺的小動作，可能正在加速這個過程。日網友熱烈討論的一套簡易的臉部按摩法，每日只需30秒，即可幫助改善臉頰下垂及緊緻度，重現清晰線條。從今天開始，不妨每日花30秒照顧一下臉部線條！

易水腫、臉頰下垂人士注意！

日本美容師Mariko在個人IG指出，許多人在不經意間會做出一些加速臉部老化的動作，例如用手捏臉容易造成局部肌肉鬆弛，臉會越來越顯老。Mariko指，容易水腫、臉頰下垂及臉頰不緊緻的人士，每天花30秒進行肌肉放鬆與提拉，即可看到改變。

這套方法簡單易學，適合在家中或辦公室隨時練習。按摩法分為3個步驟，每個步驟約10秒，全程只需30秒，適合在早晚護膚時進行：

30秒按摩三部曲 提升面部線條

 

 

步驟一：放鬆顴骨下肌肉

  1. 使用食指、中指、無名指三根手指，輕輕捏住顴骨下方的肌肉。
  2. 朝耳朵方向按壓及放鬆，維持10秒。
  • 目標：有助釋放臉頰崩緊，讓水腫明顯改善。

步驟二：提拉臉頰與鼻翼兩側

  1. 以拇指和食指捏住臉頰及鼻翼兩側的肌肉。
  2. 輕輕朝著眼尾方向搖動，維持10秒。
  • 目標：這個動作能針對鬆弛部位，提升臉頰和鼻翼旁的肌膚。

步驟三：推提顴骨下方

  1. 將手掌置於顴骨下方，向上推壓。
  2. 一邊施加壓力，一邊朝外側按壓放鬆，維持10秒。

  • 目標：有助提升顴骨下方的皮膚和肌肉，並向外疏通，臉頰外凸感就會消失，塑造緊緻臉頰。

持之以恆 效果自然呈現

美容師Mariko建議，只做一邊的話，已可看到效果差異很明顯，「感受到臉頰的突出感消失，變得清爽緊緻」；她表示，動作不但立刻見效，每日持續做的話，臉頰緊緻度會提升且持久。

 

資料來源：Mariko Skincare

延伸閱讀：83歲保健博士教長壽秘笈 每日必做手指操+舌頭操 活化大腦防失智

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