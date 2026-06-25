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零成本抗衰老！研究揭每日做30分鐘臉部訓練 5個月後外觀逆齡3歲 附5個動作步驟

保健養生
更新時間：12:00 2026-06-25 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-25 HKT

隨着年紀增長，面部肌膚鬆弛、蘋果肌凹陷十分困擾，想有效抗衰老一定要花錢買保養品？有研究證實，每日只需做30分鐘臉部訓練，5個月就能令外觀視覺逆齡3歲。到底這種臉部訓練怎樣做？

研究揭每日做30分鐘臉部訓練 5個月後外觀逆齡3歲

減重醫生蕭捷健在Facebook專頁指，一項發表於《JAMA Dermatology》的研究邀請40至65歲的女性，進行為期20星期的面部運動訓練。受試者的上、下臉頰飽滿度均有明顯改善。經皮膚科醫生評估，她們的平均外觀年齡更由50.8歲降至48.1歲。換言之，只需苦練5個月，視覺上就能年輕近3歲。

蕭醫生解釋，面部皮膚底下其實隱藏着複雜的肌肉群。當每天進行面部肌肉訓練，底下的組織便會變得厚實，繼而將上方鬆垮的皮膚撐起。這猶如為自己注射了免費的天然填充物，將面部凹陷的地方重新補平。該研究採用了「Happy Face Yoga」的臉部訓練法，全套共32個動作，每個動作約需1分鐘。受試者在首8星期，每天訓練30分鐘；第9至20星期，則改為隔天做30分鐘。

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5個臉部訓練動作步驟

想開始逆齡之旅？蕭醫生建議大家可先從以下5個動作開始練習：

1.臉頰上提訓練（Cheek Lifter）

此動作主要訓練蘋果肌附近的肌肉，即是中臉的支撐感。

步驟：

  1. 張開嘴巴呈「O」字型。
  2. 用上唇包住上排牙齒，接着微笑，將臉頰肌肉往上提。
  3. 可將手指輕放在臉頰上方，感受肌肉上升與放下。

建議做法：

  • 10次為1組，每次做2至3組。

2.快樂臉頰雕塑（Happy Cheeks Sculpting）

這個動作針對改善上、下臉頰的飽滿度，正是上述研究中最見成效的區域。

步驟：

  1. 嘴唇輕輕抿起，不露齒微笑。
  2. 想像將臉頰肌肉往上推，將手指放在嘴角旁，再往上滑至臉頰上方，維持20秒。

建議做法：

  • 每次維持20秒，做3次。

3.眉毛上提訓練（Eyebrow Lifter）

這個動作訓練眉眼周圍的上提感。

步驟：

  1. 將手指輕放在眉毛下方，給予少許阻力。
  2. 接着嘗試將眉毛往上抬，切忌用力皺額頭，否則未變年輕前，已先加深額頭紋。

建議做法：

  • 5秒一次，做10次。

【同場加映】女性更年期不適必吃3種魚 有助美肌抗衰老 營養師推薦最佳煮法

4.下顎與頸部緊實訓練（Scooping）

這個動作主要訓練下顎、下巴和頸部周圍肌肉。

步驟：

  1. 嘴巴打開呈「啊」字口型。
  2. 輕輕將下唇和嘴角往內收，再慢慢將下顎往上收合，感受下巴線和頸部微微發力。若本身有磨牙習慣、咬肌繃緊或顳顎關節疼痛，切勿過度用力。

建議做法：

  • 緩慢做10次，最後停頓10至20秒。

5.上眼皮訓練（ Upper Eyelid Firmer）

步驟：

  1. 將手指輕放在眼周，切勿拉扯皮膚。
  2. 眼睛輕輕閉緊，再嘗試往上看，感受上眼皮微微發力。由於眼周皮膚極薄，此動作的重點在於輕柔，絕非越用力越好，避免將眼皮拉扯變形。

建議做法：

  • 每次維持10至20秒，做1至2次。

資料來源：減重醫生蕭捷健《JAMA Dermatology》

延伸閱讀：營養師盤點13大美肌食物 養顏/抗衰老/抗皺淡紋 必吃士多啤梨修復肌膚抗發炎

 

蕭捷健減重醫生簡介:

台灣體重管理主治醫師、美國運動醫學會健身教練（ACSM-CPT）培訓師、國際運動營養學會認證（ISSN）運動營養專家。

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