胰臟癌｜女團成員13歲確診「癌王」 體內藏12cm腫瘤切內臟保命 大方露23cm疤痕：「毛毛蟲準備要長出翅膀了」

台灣女團成員「鹿熙YUI」在13歲時便不幸確診「癌王」，體內藏有12cm腫瘤，更切除內臟大手術保命。歷經10年抗癌路，她近日迎來重生，大方掀起上衣，展露腹部23cm的驚人巨疤，笑言：「毛毛蟲準備要長出翅膀了！」

女團成員13歲確診「癌王」 體內藏12cm腫瘤切內臟保命

現任女團Fun Girls成員、新世代唱作新星「鹿熙YUI」近日透露，年僅13歲時（2016年）不幸確診罹患胰臟癌。當時她體內藏著一個12cm的巨大腫瘤。為了保住性命，年紀輕輕的她必須接受長達6.5小時的漫長「切除內臟」手術，最終憑著堅強的意志力成功戰勝病魔。

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大方露23cm疤痕：「毛毛蟲準備要長出翅膀了」

其實早於中學時期，鹿熙YUI曾與同學在台上大跳韓團TWICE的名曲《TT》。當時台下熱烈的掌聲點燃了她的明星夢。在漫長且痛苦的抗癌治療期間，她坦言曾無數次崩潰對媽媽哭喊：「好想放棄！」然而，每當想到周子瑜在舞台上閃閃發光的模樣，便成為了陪伴她熬過無數低谷的精神支柱。這份對表演的熱愛與夢想，支撐她挺過了這十年的抗癌路，終於在今年初夏迎來真正的重生。重獲新生的鹿熙YUI選擇正面擁抱過去，大方掀起上衣，直面腹部長達23cm的巨疤。面對這道疤痕，她幽默且逗趣地回應：「它才不是蜈蚣，是一隻沉睡的毛毛蟲。現在，這隻毛毛蟲準備要長出翅膀了！」

為紀念這段十年的抗癌經歷，鹿熙YUI舉辦了名為「（RE）BIRTHDAY 2.0」重生紀念展。她展現出跨界藝術才華，將當年「切除內臟」的深刻痛楚轉化為藝術作品；更大膽地將病歷碎片、手術時生命彷彿靜止的6.5小時，以及那道象徵重生的疤痕，全數融入展演之中。此外，她更將這股術後重生的驚人毅力化作音樂靈感，推出全新歌曲，用滿滿的正能量活出最美麗的樣子。

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胰臟癌一確診恐已晚期 6大徵兆藏危機

根據本港醫管局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，不少病人不幸到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。若出現以下徵狀，有機會是患上了胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：鹿熙YUI

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