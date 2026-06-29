油豆腐/百頁豆腐竟然不是最肥？營養師揭6款豆製品屬「油脂炸彈」 隨時比排骨更油

常吃豆製品未必一定健康，小心跌入致肥陷阱！有營養師指出，市面有5款加工豆製品屬「油脂炸彈」，當中常見的油豆腐和百頁豆腐，吃下肚隨時比排骨更油。

營養師揭6款豆製品屬「油脂炸彈」 隨時比排骨更油

營養師蔡正亮在Facebook專頁發文指，每次吃自助餐時，看到一排豆製品，就會默認吃豆類等於健康。其實，黃豆本身的營養價值極高，但經過後期加工，有些豆製品吃下肚的油脂，分分鐘比排骨還要多。他盤點了以下6種豆製品，恐屬「油脂炸彈」：

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6款豆製品屬「油脂炸彈」

1.蘭花干

蘭花干必須切花並掉進油鍋炸過，才會膨脹。浸泡的滷汁只是表面，花干裡面的孔洞其實吸滿了油。當咬下去感覺爆汁時，噴出來的汁液有70%都是油。

2.豆包/腐竹

乾豆皮黃豆含量是所有豆製品之冠，但在食肆吃到的豆包由多層豆皮摺疊，且99%都是先經過油炸定型。它的結構如海綿一樣，吸油力強。如果看到金黃色、表面皺的炸豆包，建議直接跳過。只有白白嫩嫩、沒有炸過的生豆包，才是健康的選擇。

3.油豆腐（豆卜）

很多人看到名字裡有「豆腐」二字，就把油豆腐與健康的板豆腐畫上等號。事實上，當豆腐下鍋油炸的那一刻，原本單純的蛋白質就多了一層油脂，令口感變得更香嫩、更容易吸飽滷汁。板豆腐的脂肪含量僅約5%，但炸成油豆腐後，脂肪直接飆升至20%。一顆三角形的油豆腐，含油量就相等於半湯匙（8克）。

4.百頁豆腐

百頁豆腐雖然名為「豆腐」，但與傳統豆腐完全不同類型的產品。它的主要成分是大豆蛋白、水及油重新混合加工而成，藉由加入大量油脂來創造出特別彈牙的口感。若以成品來看，百頁豆腐實際來自黃豆的成分大約僅佔20至30%，但油脂含量卻高達15至20%。

5.凍豆腐

凍豆腐是由傳統豆腐冷凍再解凍製成，雖然它的黃豆比例與傳統豆腐相近，約70至80%，油脂含量亦維持在4至6%左右；但由於冷凍過程中水分形成冰晶，令豆腐內部產生大量孔洞。這些孔洞特別容易吸附打邊爐的湯底或滷汁，因此吃下肚的往往不只是蛋白質，還包括極大量鹽分與油脂。

蔡正亮強調，並非叫大家完全戒吃豆製品，而是提醒大家並非所有豆製品都含有完整的黃豆營養。只要吃起來越香、越彈牙、越滑順的豆製品，通常代表其加工程度與油脂含量越高。如果想真正補充黃豆的優質蛋白質，他建議選擇板豆腐、嫩豆腐、無糖豆漿，或是煮熟的涼拌黃豆。

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