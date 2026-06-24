夏天吃凍涼粉消暑恐傷腎？醫生點名3類配料要慎選 附聰明進食小貼士

炎炎夏日，不少人喜歡吃一碗冰涼的涼粉消暑，不過腎病或洗腎人士要特別小心。有醫生直指單純的涼粉其實沒有負擔，真正傷腎的是凍涼粉中的3大配料。到底涼粉要怎樣進食才比較安全健康？

醫生點名吃凍涼粉3類配料要慎選

腎臟科醫生林軒任在Facebook專頁發文指，涼粉（仙草）是用草本植物熬煮放涼凝結而成，它入口滑溜，帶著一點青草的回甘，幾乎沒有味道。正因為沒有甚麼味道，代表它沒有甚麼負擔。單純的涼粉熱量極低，幾乎不含糖、蛋白質少，鉀和磷的含量亦不算特別高。對大多數腎病人士來說，它不像楊桃帶有傷害神經的毒素，也不像堅果、內臟含極高磷質。真正讓一碗涼粉變得危險的，其實是以下3大配料：

【同場加映】腎病年殺逾1700名港人 專家推薦6種護腎水果 吃這種患腎病風險降16%

吃凍涼粉3類配料要慎選

1.糖水與煉奶

市售的涼粉或刨冰涼粉，底下的糖漿往往十分多。對於合併糖尿病的腎病人士，即臨床常見的「糖尿病腎病變」族群，這碗糖水會令血糖飆升。血糖控制不佳，正是導致腎功能急速惡化的原因。

2.紅豆

紅豆聽起來很養生，但它同時是高鉀又高磷的食物。對於需要嚴格限制血鉀及血磷的腎病人士，特別是已經在洗腎的病患而言，紅豆絕對是高危食物。

3.芋圓、珍珠

芋頭本身的磷含量不低；而珍珠、芋圓等澱粉類點心，一旦進食份量過多，熱量與腎臟負擔亦會隨之急升。

【同場加映】男子患腎衰竭4期戒吃3類早餐 成功逆轉免洗腎 醫生教護腎6大早餐飲食法

他指出，涼粉、愛玉、啫喱等清涼甜品，本質上幾乎都是會凝固的水。對於需要嚴格限水的洗腎、少尿、無尿病患來說，每一口看似無害的涼粉冰，或者熱涼粉湯，其實都是往身體裡灌水。這些隱藏的水份不會立刻令身體不適，但會在兩次洗腎之間，變成腳踝的水腫、氣喘，甚至令體重增加。

聰明進食凍涼粉3大小貼士

腎友的夏天難道就不能吃一碗涼粉？林醫生表示，可以吃，重點在於如何「聰明地食」：

選擇原味、少糖或無糖的涼粉，但不要加糖水。 避開紅豆、芋圓、芋頭等高鉀高磷配料。若想增加口感，可換成少量的低氮澱粉類，例如愛玉，或淺嚐極少量的珍珠。 必須將吃涼粉算進當天的水份限額內，特別是洗腎、嚴重水腫或有限水醫囑的病患，吃了涼粉，當天的其他湯水及飲品就要相應扣減。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟科醫生林軒任、醫管局

延伸閱讀：亂吃黑豆芝麻傷腎？醫生推薦3大黑色食物 排毒/抗炎/抗氧化 腎病患者可安心吃