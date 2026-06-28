失眠/淺睡易醒救星！營養師推介4款助眠蔬菜汁 效果媲美安眠藥一覺睡到天光

經常淺睡多夢、失眠，又不想依賴安眠藥？有營養師推介睡前可以喝4款蔬菜汁，效果媲美安眠藥，更教飲用蔬菜汁的3大貼士，其中須在睡前這時間飲用完畢。

營養師推介4款助眠蔬菜汁 效果媲美安眠藥一覺睡到天光

據台媒《健康2.0》報道，營養師蔡宜方指出，現代人生活節奏急促、思緒紛亂，經常面臨入睡困難、淺睡多夢。除了調整生活作息外，透過攝取天然蔬菜中的營養素來穩定神經，是比依賴安眠藥更溫和且有效的助眠方式。她介紹4款針對不同失眠族群的蔬菜汁，幫助大家一覺睡到天光：

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1.羽衣甘藍汁

如果是經常熬夜或作息不定的族群，適合選擇羽衣甘藍汁。羽衣甘藍富含天然褪黑激素、維他命B6、鈣與鎂。這些成分能直接參與血清素與褪黑激素的生成，有效調節混亂的睡眠生理時鐘。

製作方法：

洗淨後，將50至80克羽衣甘藍撕掉中間粗硬的菜梗，僅保留波浪狀的葉片，若怕苦味者可先汆燙10秒。

搭配1/4個蘋果及200毫升清水，放入攪拌機打勻即可。

要過濾菜渣或直接連渣飲用均可。

2.生菜汁

對於睡前腦袋過度活躍的族群，極力推介生菜汁。因為生菜含有天然植化素「萵苣鴉片素」，具有優異的舒緩神經作用，在部分國家甚至被譽為「天然安眠蔬菜」。此外，其富含的鉀與鎂能幫助肌肉放鬆，引導身體進入休息狀態。

製作方法：

將生菜徹底洗淨後，取80至120克切段。

加入200毫升溫開水，放入攪拌機打30至60秒。

最後可加入1小匙蜂蜜調味飲用。

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3.西芹汁

對於睡眠質素差、容易驚醒的淺睡人士，西芹能提供強大的神經保護力。西芹富含芹菜素與多種抗氧化成分，能減少腦部的氧化壓力與發炎反應，進而穩定神經系統。

製作方法：

將新鮮西芹清洗後直接榨汁。

建議不要加入蜂蜜，單純飲用以獲取最高濃度的抗氧化物質。

4.菠菜梗茶

壓力大且容易在夜間發生腳抽筋的人士，建議飲用菠菜梗茶。菠菜梗富含鎂、鈣與色胺酸。鎂能調節壓力反應，而鈣質能協助合成褪黑激素，對於穩定神經傳導物質代謝極有幫助。

製作方法：

取100克新鮮菠菜梗洗淨切段，先以熱水汆燙，並加少許鹽煮30秒以去除苦澀味。

隨後將處理好的菜梗放入另一鍋200毫升的熱水中，浸泡5至10分鐘，怕澀味者可適量加入蜂蜜。

飲用蔬菜汁3大貼士 須在睡前這時間飲用完畢

為發揮蔬菜汁的最大助眠效果，蔡宜方特別列出以下貼士：

這4款蔬菜汁建議在睡前1至2小時飲用完畢，讓身體有充足時間消化吸收並避免半夜因尿意中斷睡眠。 飲用量應控制在150至200毫升左右。避免攝取過多水分，以免半夜產生尿意需要起床如廁，反而中斷了睡眠。 睡前必須營造良好的睡眠環境，包括將燈光調暗、睡前1小時停止使用手機等3C產品，以及保持房間溫度適中。

資料來源：《健康2.0》

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