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黐貼紙上身可補充維他命？ 歐美掀「維他命貼片」熱潮 貼紙代替吞藥丸 專家拆解3大疑慮

保健養生
更新時間：12:38 2026-06-23 HKT
發佈時間：12:38 2026-06-23 HKT

維他命丸不需要吞食、貼上身也可以？近期歐美掀起將「維他命」變成可愛貼紙的「維他命貼片（Vitamin Patch）」新趨勢，用家只需像紋身貼紙般貼在皮膚表面，當中的維他命與營養成分便會透過皮膚吸收，並在8至12小時內緩緩釋放至血液中。這些貼片融入了可愛圖案如星星、哈哈笑等，成為另類的時尚單品，養生結合潮流美學。

維他命貼片｜有不同功效？如何運作？

市面上不同品牌推出針對不同功效的款式，例如有主打提升能量、深層睡眠及修復等配方的貼片；亦有主打含多種必需維他命和礦物質的貼紙。維他命貼片看似可愛又養生，但真的有效嗎？

外媒《SELF》報道，貼片通常具防水功能，貼於身體後，會隨體溫和濕氣激活，在一日內持續釋放特定營養素，常見有維他命B、D及綜合維他命。理論上，營養素可以穿透皮膚屏障進入血液循環，尤其脂溶性維他命（如A、D）比水溶性更易被吸收。對吞嚥困難或服藥後不適的人來說，這種方式看似較友善。

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維他命貼片｜專家3大疑慮？

1. 缺乏臨床實證

美國毒理學家Lauren Shawn博士指，目前沒有任何臨床數據證實貼片能有效提升體內維他命濃度。由於膳食補充品不受美國FDA監管，廠商無需在上市前證明功效，參考價值有限。

2. 吸收劑量不穩定

皮膚本身是保護屏障，大多數藥用貼片的設計目的就是為了突破這道屏障；藥用貼片需經複雜工序才能將所需的藥物劑量精準輸送到皮膚。維他命貼片能否準確釋放足夠劑量，專家表示「難以預測」，過量或不足的風險均存在。

3. 過量與交互作用風險

註冊營養師Sandra Zhang指，有超市的產品標示的維他命D含量高達100mg，是每日建議攝取量500%。水溶性維他命過量會隨尿液排出，但脂溶性維他命過量會在體內累積及產生毒性，長期可能導致頭痛、頭暈，甚至更嚴重的併發症。更嚴重的是，兒童誤舔貼片更可能直接吞入濃縮劑量，構成危害。

維他命貼片｜吞嚥困難、胃酸倒流患者受惠

註冊營養師Scott Keatley指出，貼片的最大優勢是提升「服藥依從性」，這適合吞嚥困難、嚴重噁心或胃酸倒流的患者。然而，「更方便並不等於更有效」，目前口服補充品的吸收率和劑量數據更完善，對多數人而言仍是較可靠的選擇。

 

資料來源：《SELF》

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