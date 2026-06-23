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檸檬汁加黑咖啡竟屬熱量炸彈！1杯暗藏13粒方糖？營養師揭3款咖啡含「隱形糖」易致血糖高

保健養生
更新時間：07:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-23 HKT

黑咖啡加檸檬汁看似清爽又健康，但不代表糖分低，甚至1杯可能暗藏13粒糖？有營養師拆解近年受歡迎3款特調咖啡的熱量，經常飲用恐致血糖高 。

3款咖啡含隱形糖易致血糖高  檸檬汁加黑咖啡竟屬熱量炸彈！

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，近年來，酸甜清爽的「西西里咖啡」、帶有微醺奶香的「愛爾蘭咖啡」，以及果香濃郁的「鮮橙美式」大受歡迎。她為大家拆解這三款超人氣特調咖啡的營養成分，揭開清爽口感背後，暗藏著的血糖與熱量陷阱：

3款咖啡含「隱形糖」
3款咖啡含「隱形糖」

1.西西里咖啡

  • 預估熱量：特大杯約325 kcal

西西里咖啡絕對是營養診所中最常被病人誤會的飲品，很多人以為它只是檸檬汁加黑咖啡，感覺非常健康無負擔。但事實上，為了中和檸檬的極度酸味與黑咖啡的苦澀，店家通常會加入大量的糖漿。以便利店的特大杯為例，其含糖量甚至高達66克，相當於13粒方糖。這類飲品的熱量幾乎百分之百來自精製糖，喝下肚後不僅會造成血糖快速狂飆，更會引發大量胰島素分泌。對於有胰島素阻抗、糖尿病或正在減肥減脂的人士來說，是非常不利的選擇。

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2.愛爾蘭咖啡

  • 預估熱量：標準杯約300至350 kcal

傳統的愛爾蘭咖啡由濃縮咖啡、愛爾蘭威士忌及糖組成，最上層還會覆蓋一層厚厚的鮮忌廉。它的熱量貢獻主要來自鮮忌廉的脂肪與酒精的空熱量。雖然高含量的脂肪會延緩胃部排空的速度，令血糖波動不像西西里咖啡般劇烈；但鮮忌廉屬於飽和脂肪，加上酒精的代謝會干擾身體燃燒脂肪，導致整體總熱量負擔偏高，容易在不知不覺間增加心血管的壓力與脂肪囤積。

3.鮮橙美式

  • 預估熱量：大杯約150至200 kcal

鮮橙美式咖啡聽起來充滿天然果香，主要由鮮橙汁與黑咖啡調和而成。一杯大杯的熱量約150至200千卡，看起來似乎不算太高。然而，其最大的健康陷阱在於果汁。榨成汁的鮮橙已經被濾掉了能延緩血糖上升的膳食纖維，剩下的幾乎全都是游離糖（果糖與葡萄糖）。這些液體果糖在消化道中吸收極快，雖然含有微量的維他命C，但同樣會引起血糖急劇震盪，對控制血糖極為不利。

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血糖多高已是糖尿病前期？留意8大初期症狀

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。

糖尿病者初期常見徵狀

  1. 經常口渴
  2. 小便頻密
  3. 感到飢餓
  4. 體重下降
  5. 容易疲倦
  6. 視力模糊
  7. 傷口不易癒合
  8. 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：營養師楊斯涵醫管局

延伸閱讀：改善糖尿病必吃10種蔬菜 這種被封「降血糖之王」 進食依1順序效果加倍！

楊斯涵營養師簡介:

台灣營養師，現職同心醫療體系社區營養組長、同心分享廚房創辦人，著有《營養師的減醣快瘦廚房》。

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