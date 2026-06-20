84歲黃一飛坐電動輪椅代步瘋傳 暴肥50磅生骨刺 年紀大先會生骨刺？漠視3大警號恐令情況惡化！

現年84歲的資深演員黃一飛，當年憑周星馳經典電影《少林足球》中「鐵頭功大師兄」一角深入民心，更勇奪金像獎最佳男配角。近年他長居內地發展，鮮少在香港公開露面，其健康狀況與體態變化一直備受影迷關注。早前他返港出席金像獎活動時，曾被目擊步履蹣跚，全程需要由一名中年女子攙扶；而過去他也曾因為戒煙而令體重暴升50磅。近日，黃一飛再被拍下需要坐電動輪椅代步的照片，隨即令外界擔憂其身體情況。

出入靠輪椅精神依然不俗

黃一飛近年深受腳患困擾，雙腿飽受骨刺問題折磨，導致行動不便。從近日網絡曝光的片段可見，他出行時確實需要使用電動輪椅代步，情況一度惹人擔憂。不過，影迷們亦毋須過分焦慮，因為他的精神面貌仍然相當不錯。從影片中可見，當他坐輪椅到達宴會場地後，依然可以在毋須他人攙扶的情況下自行站立，甚至精神奕奕地舉杯向大家敬酒，看來整體的精神狀態似乎尚算不錯。

豁達看透生死：人就梗要拜拜

黃一飛早前返港與昔日好友聚會時，曾接受媒體訪問。席間他依然不忘發揮喜劇演員的幽默本色，笑語連連。當被記者問到此行是否見到很多老朋友時，黃一飛風趣地回應：「係呀，估唔到（佢哋）仲在！我以為我都唔在，（原來大家都）仲在，不過我就後生啲，我84啫。」至於被讚賞「Keep得好好」以及問及平時有何養生秘訣時，他則幽默地表示：「係咁Keep，我都唔知點Keep法，總之Keep到而家84。（平時做啲咩養生？）有呀，瞓覺，瞓覺先好。」此外，他也大方透露近年雙腳開始老化，出入確實需要依靠代步車：「老人先老腳，要慢慢行，行多啲都唔掂。不過我買咗部一坐落去就會自己郁嘅代步車，可以周圍去吓。」對於現時的身體狀況與歲月不留人，84 歲的他顯得看得很開，並豁達地說：「而家84仲有幾多？100歲又點啫？無用㗎，人就梗要拜拜。」

體重飆二百磅自揭步履維艱

其實早在去年，黃一飛與李力持導演一同合照及拍片時，其身形已明顯暴漲，當時他亦在片中坦承自己行動不便。雖然他在影片中與李力持有說有笑、精神奕奕，但身形明顯較從前圓潤不少，肚腩尤其突出，令李力持也忍不住叮囑他要多做運動。不過，他隨後也無奈承認：「我隻腳都唔行得幾多㗎，上樓梯落樓梯爭啲。」據悉，黃一飛早在2009年便已成功戒煙，但與此同時體重卻持續失控。他過往曾在受訪時透露，自己因為戒煙發福，足足肥了近50磅，體重一度直逼200磅。亦正因為體重過重，導致腳部嚴重生骨刺，當年拍戲時一度需要由4名工作人員合力抬他上5樓。

生骨刺腰背痛 骨刺是甚麼？

註冊中醫師張勇曾表示，骨刺可以理解為骨骼的老化，當骨骼與骨骼之間的軟骨經長久的磨損、脫水及退化，便會導致骨質或骨骼異常增生而形成「骨刺」。

如果壓逼或摩擦到其他骨骼、韌帶、肌腱、神經等軟組織，就可能造成磨損與疼痛。

骨刺最常見出現的部位，包括了脊椎、肩膀、手部、膝蓋與腳部關節等，腰背痛等，便是很普遍的病例。

骨刺發生在不同部位，可引致不同程度及類型的不適，患處可以出現如痠脹、麻痹、刺痛、脹痛、乏力等徵狀。

年紀大才會生骨刺？

張勇醫師續指，骨刺是一種老化現象，所以骨刺一般好發於中、老年人身上，年紀愈大的人愈容易長骨刺。

但除了老人家外，某些人亦同樣是生骨刺的高危一族，具有較高機會率出現骨的人士，總括來說，包括以下：

腰背痛 生骨刺原因及機理

以下三大因素是導致骨刺的主因，張勇醫師指，當中包括了老化、姿勢不良及患上某類關節疾病：

骨刺症狀多樣 小心辨識

即使同樣是生骨刺，但原來並非每個有骨刺人士都會感到疼痛或不適，究竟為何？

據張勇醫師指，原因是因為大多數的骨刺並不會引起症狀，而許多人有骨刺亦不自知。

然而，當骨刺一旦壓逼到神經的時候，便會在相應部位出現令人不適的症狀。

骨刺壓逼神經，可引致的不適症狀，包括：

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