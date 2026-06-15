果汁甜過可樂？澳門消委會檢測15款包裝果汁飲品 糖分/熱量大比拼

世界衛生組織建議每人每日應進食最少2份水果，以促進健康。不少消費者為求便利，會以預包裝果汁飲品來代替食用新鮮水果，究竟飲用果汁飲品可不可以代替吃水果呢？澳門消委會通過對比3類（包括橙汁類、椰子水及蘋果汁）預包裝果汁飲品標籤上聲稱的營養資訊，給消費者參考。同時亦提醒消費者而注意這類飲品潛藏高糖及高熱量等的風險。

澳門消委會檢測15款預包裝果汁飲品

根據《澳門消費》資料，本次調查比較了3種預包裝果汁飲品，包括5款橙汁、5款蘋果汁，以及5款椰子水，共15款樣本。容量由250毫升至1公升不等，零售價由澳門元4.2元至45.0元不等。15款樣本中，有9款的標籤顯示成分含有濃縮果汁或還原果汁。

澳門消委會測試15款果汁飲品名單⬇⬇⬇

即看15款果汁飲品名單

橙汁類飲品

1. 果怡鮮橙汁飲品

規格：946ml

零售價（澳門元）：22.90

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：4.8g/100ml

熱量：35kcal/100ml

鈉：7mg/100ml

維他命C：64mg/100ml

2. 果粒橙橙汁飲品

規格：420ml

零售價（澳門元）：9.00

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：8.5g/100ml

熱量：36kcal/100ml

鈉：20mg/100ml

維他命C：15mg/100ml

3. 菓汁先生橙汁飲品

規格：360ml

零售價（澳門元）：10.50

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：9.3g/100ml

熱量：37kcal/100ml

鈉：0mg/100ml

維他命C：15mg/100ml

4. 統一鮮橙多（橙汁飲料）

規格：450ml

零售價（澳門元）：4.50

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：9.8g/100ml

熱量：41.3kcal/100ml

鈉：29mg/100ml

維他命C：15mg/100ml

5. 熊津柳橙汁

規格：500ml

零售價（澳門元）：9.50

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：10.2g/100ml

熱量：51kcal/100ml

鈉：5mg/100ml

維他命C：8mg/100ml

椰子水

6. Coco Way 100% Coconut Water

規格：350ml

零售價（澳門元）：8.50

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：/

糖：4g/100ml

熱量：20kcal/100ml

鈉：20mg/100ml

維他命C：/

7. 椰子水

規格：310ml

零售價（澳門元）：4.50

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：/

糖：4.9g/100ml

熱量：22kcal/100ml

鈉：20mg/100ml

維他命C：/

8. If Local Sensation Coconut Water

規格：350ml

零售價（澳門元）：11.00

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：/

糖：4.4g/100ml

熱量：21kcal/100ml

鈉：24mg/100ml

維他命C：/

9. King Island 100% Pure Coconut Water

規格：250ml

零售價（澳門元）：5.00

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：/

糖：3.6g/100ml

熱量：18kcal/100ml

鈉：30mg/100ml

維他命C：/

10. Meko 100% Pure Coconut Water

規格：310ml

零售價（澳門元）：7.50

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：/

糖：5.2g/100ml

熱量：22kcal/100ml

鈉：32mg/100ml

維他命C：/

蘋果汁類飲品

11. 滋味日本櫻花蘋果汁

規格：1000ml

零售價（澳門元）：45.00

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：/

糖：13.9g/100ml

熱量：56kcal/100ml

鈉：1mg/100ml

維他命C：/

12. CYPRINA Apple

規格：1L

零售價（澳門元）：13.50

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：10.1g/100ml

熱量：53kcal/100ml

鈉：1mg/100ml

維他命C：/

13. pure j Apple

規格：375ml

零售價（澳門元）：12.00

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：9.9g/100ml

熱量：45.2kcal/100ml

鈉：5mg/100ml

維他命C：30mg/100ml

14. Tree Top 100% Apple Juice

規格：296ml

零售價（澳門元）：11.90

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：10.5g/100ml

熱量：47.3kcal/100ml

鈉：3.4mg/100ml

維他命C：/

15. 維他蘋果汁飲品

規格：250ml

零售價（澳門元）：4.20

標籤成分含有濃縮果汁/還原果汁：✓

糖：7.4g/100ml

熱量：30kcal/100ml

鈉：25mg/100ml

維他命C：/

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椰子水較低糖低卡 5款橙汁及1款蘋果汁含維他命C

糖 ：屬於碳水化合物，可以提供人體熱量，但攝取過多的糖分會引致超重和肥胖，增加患糖尿病、高血壓和心血管疾病的風險。世界衛生組織建議，以一般成人每日消耗總熱量為2000千卡路里為例，每天攝取的游離糖不超過50克，更建議在條件許可下每天攝取量應少於25克。本次調查的3種飲品中，每100毫升糖含量以椰子水較橙汁飲品和蘋果汁飲品為低。這除了是因為商品在生產過程中添加糖之外，亦與水果原來含有的糖有關。

：屬於碳水化合物，可以提供人體熱量，但攝取過多的糖分會引致超重和肥胖，增加患糖尿病、高血壓和心血管疾病的風險。世界衛生組織建議，以一般成人每日消耗總熱量為2000千卡路里為例，每天攝取的游離糖不超過50克，更建議在條件許可下每天攝取量應少於25克。本次調查的3種飲品中，每100毫升糖含量以椰子水較橙汁飲品和蘋果汁飲品為低。這除了是因為商品在生產過程中添加糖之外，亦與水果原來含有的糖有關。 熱量 ：根據《中國居民膳食營養素參考攝入量(2023版)》，成人一般每日約需攝取1500至3000千卡(kcal)熱量不等，不同年齡、性別和活動量的人每日所需要攝取的熱量都有所不同。本次調查的15款飲品中，每100毫升所含的熱量由18至56千卡(kcal)不等。3種飲品中，椰子水每100毫升所含的熱量較橙汁飲品和蘋果汁飲品為低。

：根據《中國居民膳食營養素參考攝入量(2023版)》，成人一般每日約需攝取1500至3000千卡(kcal)熱量不等，不同年齡、性別和活動量的人每日所需要攝取的熱量都有所不同。本次調查的15款飲品中，每100毫升所含的熱量由18至56千卡(kcal)不等。3種飲品中，椰子水每100毫升所含的熱量較橙汁飲品和蘋果汁飲品為低。 鈉 ：人體的主要電解質，負責神經傳導和肌肉收縮，能維持體內細胞外液和酸鹼平衡等。本次調查的15款飲品每100毫升的鈉含量由0至32毫克不等。3種飲品中，椰子水類飲品鈉含量相對較高，可以用作補充人體電解質和水分。

：人體的主要電解質，負責神經傳導和肌肉收縮，能維持體內細胞外液和酸鹼平衡等。本次調查的15款飲品每100毫升的鈉含量由0至32毫克不等。3種飲品中，椰子水類飲品鈉含量相對較高，可以用作補充人體電解質和水分。 維他命C：是人體必需的水溶性營養素，有助鐵質的吸收和增強免疫力，在維持人體正常功能方面具有多種重要的作用，人體可通過進食新鮮蔬菜及水果等來攝取維他命C，一個鮮橙含有的維他命C約為30至100毫克不等。本次調查的15款飲品中，只有5款橙汁及1款蘋果汁含維他命C。

澳門消委會總結，飲用預包裝果汁不能代替吃水果，水果含有豐富的維他命、膳食纖維、鉀和鎂等多種重要營養素，能有效補充人體各種所需，而預包裝果汁在加工製作過程可能因流失營養成分、維他命易氧化，且可能含其他添加物，同時不同的消毒方法亦會破壞營養成分，所以能提供給人體的營養素是有限的。同時，預包裝果汁含糖量通常較高，容易因過量攝取糖分和熱量影響人體健康，因此建議食用營養價值更高的新鮮水果。

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果汁選購及食用建議

應選擇向信譽良好的商號購買，而相同產品於不同商號的售賣價格可能存有差異，購買時要貨比三家，並保留單。

選購時應注意產品包裝是否完好，不要購買外包裝破損或樽（瓶）蓋沒有密封的預包裝飲品。

選購產品時，除留意產品的營養標籤外，更需留意飲用期限。

根據自身需要選擇相應大小容量的飲品，飲品開封後應盡快飲用及須按照包裝或生產商的指示保存，預防微生物的污染。

資料來源：《澳門消費》

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