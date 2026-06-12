世界盃2026｜23歲抗癌鬥士獲補選參賽！18個月大患罕見癌擴散肺部 醫生曾斷言「不可能成為職業球員」

今屆世界盃除了傳統強隊的激烈對決，主辦國之一的加拿大國家隊上演了一則勵志故事。3天前才獲得球隊緊急補選、現年23歲的翼鋒Jayden Nelson，年幼時原來經歷過一場與死神搏鬥！

23歲加拿大翼鋒最後關頭獲補選

Nelson之所以能參與今屆世界盃，源於國家隊在決賽周展開前的一場變故。當時效力前阿仙奴的小將Marcelo Flores不幸遭遇膝部前十字韌帶斷裂的重創，被迫退出國家隊。在最後關頭，主教練Jesse Marsch決定徵召Nelson頂替空缺。

現時效力美職聯（MLS）球隊奧斯汀FC（Austin FC）的Nelson，在未獲補選前其實已有份跟隨加拿大大軍擔任陪訓球員，並在一場對烏茲別克的熱身賽中成功射入一球。這記亮眼的表現，最終令他贏得了教練Marsch的信任與召喚。這名年輕翼鋒亦大讚Marsch相當照顧國家隊的新一代，而對方所主張的高強度逼搶戰術，更成功釋放了陣中球員的潛能。

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嬰兒期患罕見癌癌細胞擴散

相比起綠茵場上的激烈競爭，Nelson在嬰兒時期所面對的生命考驗更為嚴峻。在只有18個月大時，他被診職業球員斷患有罕見的生殖細胞癌（睾丸癌），病情其後更急劇惡化，癌細胞一度擴散至肺部，生命垂危。幸好，在經歷了漫長而痛苦的化療程序後，他奇蹟地活了下去。這名曾被醫生斷言「不可能成為職業球員」的抗癌鬥士，長大後不但成功以足球為事業，如今更逆轉命運，正式踏上足球世界的最高殿堂。

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冀以自身經歷照亮黑暗兒童

他接受體育媒體《GiveMeSport》專訪時，回憶起這段死裡逃生的經歷，Nelson依然感觸良多： 「嗰陣時我差點就死掉。醫生甚至直言，我能活下來已經是萬幸。他們認為我未來幾乎是零機會成為職業足球員，甚至連過上好動的生活都沒可能。但我最終戰勝了命運，捱過了化療。雖然我那時年紀太小不記得了，但每當聽家人提起那段日子，我依然非常激動。」

Nelson坦言，他非常希望透過世界盃這個大舞台分享自己的故事，藉此告訴那些正身處病痛或黑暗中的孩子：命運是可以被擊敗的，你們同樣可以走出來，活得比以前更加耀眼。

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