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男子高血壓拒吃藥 醫生教1種飲食方法 3個月血壓回復正常 附全日餐單

保健養生
更新時間：15:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-11 HKT

不用吃藥也可以降血壓！有醫生分享病例指，一名50多歲男子的血壓一度高達140mmHg，但他堅拒食藥。醫生為其制定一套飲食法，短短3個月後血壓竟降回正常水平。

男子高血壓拒吃藥 1種飲食方法3個月血壓回復正常

營養功能醫學專家劉博仁醫生在Facebook專頁發文表示，一位五十多歲的男病人，每次量血壓時總是愁眉深鎖。他的收縮壓經常處於140mmHg左右的高位，舒張壓亦常常超過95 mmHg，便告訴他：「這樣的血壓已經不能輕忽，如果長期控制不好，未來中風、心肌梗塞、腎臟病等風險都會明顯增加。」病人聽後立刻焦急地回答：「劉醫生，我真的不想吃藥，還有其他方法嗎？」劉醫生坦言，這其實是許多高血壓患者的共同心聲。經過詳細評估後，他幫病人規劃一套完整的生活調整方案，當中包括規律運動、睡眠管理、壓力調節，而最核心的關鍵，就是執行得舒飲食（DASH Diet）。

幾個月後，該名男病人帶著笑容覆診，開心報喜：「劉醫生，我最近量血壓，大部分都降到125/85左右了！」劉醫生強調，雖然每個人的體質與健康狀況不同，改善幅度未必一樣，但這個案例再次證明：「有時候，改變健康的第一步不是在藥盒裡，而是在餐桌上。」

【同場加映】高血壓影響及症狀

甚麼是得舒飲食？附全日餐單

劉醫生指出，得舒飲食（DASH Diet）全名為「Dietary Approaches to Stop Hypertension」，是目前國際間研究最多、醫學證據最完整的降血壓飲食模式之一。它最大的特色，在於其餐單富含鉀、鎂、鈣與膳食纖維。這些營養素有助促進體內的鈉離子排出、放鬆血管、改善血管內皮功能，從而幫助血壓維持在較理想的範圍。其飲食重點其實並不複雜，主要涵蓋以下10大原則：

  • 多吃蔬菜
  • 多吃水果
  • 多吃豆類
  • 多吃全穀雜糧
  • 適量攝取堅果種子
  • 選擇魚類及白肉
  • 適量攝取低脂乳製品
  • 減少進食加工食品
  • 減少飲用含糖飲品
  • 嚴格控制鹽分攝取

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劉醫生特別提醒，很多人誤以為高血壓只是吃得太鹹造成，其實不然。肥胖、壓力過大、睡眠不足、缺乏運動、胰島素阻抗以及身體慢性發炎，都可能令血壓逐漸升高。因此，改善高血壓必須從整體生活型態著手。如果不知從何入手，不妨參考劉醫生設計的簡單一日得舒飲食餐單：

早餐：

  • 無糖豆漿一杯
  • 全麥方包兩塊
  • 烚蛋一隻
  • 奇異果一個

午餐：

  • 糙米飯半碗至一碗
  • 清蒸魚一份
  • 菠菜豆腐一份
  • 西蘭花一份
  • 當季水果一份

下午茶小食：

  • 無調味綜合堅果一小把
  • 番石榴或蘋果一個

晚餐：

  • 烤三文魚一份
  • 大量深綠色蔬菜
  • 菇類料理一份
  • 番薯一條

宵夜（如有需要才吃）：

  • 無糖乳酪一杯
  • 藍莓適量

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高血壓有何常見症狀？頭痛/頭暈恐高危？

本港的高血壓情況非常普遍，據本港的「2020-2022年度人口健康調查」結果顯示，本港15-84歲人士高血壓的總患病率達29.5%。據衞生署資料顯示，高血壓是指當在休息狀態或放鬆身體時，血壓仍持續高於正常水平。如血壓持續超過140/90mmHg，便屬於高血壓。

由於大部分高血壓患者都沒有明顯病徵，往往要到併發症出現才知道患上「高血壓」，因而常被稱為「 隱形殺手」。一般而言，高血壓常見症狀如下：

  • 眩暈
  • 視線模糊不清 
  • 頭痛
  • 疲勞
  • 臉部發紅

衞生署提醒，患上高血壓而不加以治療或控制，可導致冠心病和心臟病發作、心臟衰竭、中風、視網膜血管病變、腎衰竭等嚴重疾病，甚至有致命風險。血壓越高和不受控制的時間越長，出現併發症的機會及其嚴重性越大。

大多數高血壓的患者沒有明顯成因，但以下個別或綜合的因素，也會增加患上高血壓的風險：

  • 吸煙
  • 缺乏運動
  • 肥胖
  • 精神緊張
  • 飲酒過多
  • 家庭成員是高血壓患者

其他誘發高血壓成因：

  • 腎病
  • 心臟病
  • 荷爾蒙失調
  • 某些藥物的副作用（如類固醇）

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生衞生署2020-2022年度人口健康調查

延伸閱讀：必做2動作1分鐘降血壓！防中風/心肌梗塞 如何在家輕鬆做？

劉博仁營養功能醫學專家簡介:

台北菁英診所基因營養功能醫學門診營運長/營養醫學博士，專長為癌症疾病，例如癌症營養、靜脈營養注射、營養醫學整合包括基因檢測、疾病預防策略。

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