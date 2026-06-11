男子高血壓拒吃藥 醫生教1種飲食方法 3個月血壓回復正常 附全日餐單

不用吃藥也可以降血壓！有醫生分享病例指，一名50多歲男子的血壓一度高達140mmHg，但他堅拒食藥。醫生為其制定一套飲食法，短短3個月後血壓竟降回正常水平。

男子高血壓拒吃藥 1種飲食方法3個月血壓回復正常

營養功能醫學專家劉博仁醫生在Facebook專頁發文表示，一位五十多歲的男病人，每次量血壓時總是愁眉深鎖。他的收縮壓經常處於140mmHg左右的高位，舒張壓亦常常超過95 mmHg，便告訴他：「這樣的血壓已經不能輕忽，如果長期控制不好，未來中風、心肌梗塞、腎臟病等風險都會明顯增加。」病人聽後立刻焦急地回答：「劉醫生，我真的不想吃藥，還有其他方法嗎？」劉醫生坦言，這其實是許多高血壓患者的共同心聲。經過詳細評估後，他幫病人規劃一套完整的生活調整方案，當中包括規律運動、睡眠管理、壓力調節，而最核心的關鍵，就是執行得舒飲食（DASH Diet）。

幾個月後，該名男病人帶著笑容覆診，開心報喜：「劉醫生，我最近量血壓，大部分都降到125/85左右了！」劉醫生強調，雖然每個人的體質與健康狀況不同，改善幅度未必一樣，但這個案例再次證明：「有時候，改變健康的第一步不是在藥盒裡，而是在餐桌上。」

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甚麼是得舒飲食？附全日餐單

劉醫生指出，得舒飲食（DASH Diet）全名為「Dietary Approaches to Stop Hypertension」，是目前國際間研究最多、醫學證據最完整的降血壓飲食模式之一。它最大的特色，在於其餐單富含鉀、鎂、鈣與膳食纖維。這些營養素有助促進體內的鈉離子排出、放鬆血管、改善血管內皮功能，從而幫助血壓維持在較理想的範圍。其飲食重點其實並不複雜，主要涵蓋以下10大原則：

多吃蔬菜

多吃水果

多吃豆類

多吃全穀雜糧

適量攝取堅果種子

選擇魚類及白肉

適量攝取低脂乳製品

減少進食加工食品

減少飲用含糖飲品

嚴格控制鹽分攝取

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劉醫生特別提醒，很多人誤以為高血壓只是吃得太鹹造成，其實不然。肥胖、壓力過大、睡眠不足、缺乏運動、胰島素阻抗以及身體慢性發炎，都可能令血壓逐漸升高。因此，改善高血壓必須從整體生活型態著手。如果不知從何入手，不妨參考劉醫生設計的簡單一日得舒飲食餐單：

早餐：

無糖豆漿一杯

全麥方包兩塊

烚蛋一隻

奇異果一個

午餐：

糙米飯半碗至一碗

清蒸魚一份

菠菜豆腐一份

西蘭花一份

當季水果一份

下午茶小食：

無調味綜合堅果一小把

番石榴或蘋果一個

晚餐：

烤三文魚一份

大量深綠色蔬菜

菇類料理一份

番薯一條

宵夜（如有需要才吃）：

無糖乳酪一杯

藍莓適量

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高血壓有何常見症狀？頭痛/頭暈恐高危？

本港的高血壓情況非常普遍，據本港的「2020-2022年度人口健康調查」結果顯示，本港15-84歲人士高血壓的總患病率達29.5%。據衞生署資料顯示，高血壓是指當在休息狀態或放鬆身體時，血壓仍持續高於正常水平。如血壓持續超過140/90mmHg，便屬於高血壓。

由於大部分高血壓患者都沒有明顯病徵，往往要到併發症出現才知道患上「高血壓」，因而常被稱為「 隱形殺手」。一般而言，高血壓常見症狀如下：

眩暈

視線模糊不清

頭痛

疲勞

臉部發紅

衞生署提醒，患上高血壓而不加以治療或控制，可導致冠心病和心臟病發作、心臟衰竭、中風、視網膜血管病變、腎衰竭等嚴重疾病，甚至有致命風險。血壓越高和不受控制的時間越長，出現併發症的機會及其嚴重性越大。

大多數高血壓的患者沒有明顯成因，但以下個別或綜合的因素，也會增加患上高血壓的風險：

吸煙

缺乏運動

肥胖

精神緊張

飲酒過多

家庭成員是高血壓患者

其他誘發高血壓成因：

腎病

心臟病

荷爾蒙失調

某些藥物的副作用（如類固醇）

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生、衞生署、2020-2022年度人口健康調查

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