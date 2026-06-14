Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏天吃完雪糕狂流鼻水！醫生教4招消暑防鼻敏感 吃之前多做1步降鼻黏膜刺激

保健養生
更新時間：13:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-14 HKT

炎炎夏日吃雪糕、刨冰是許多人的消暑首選，但每次食完都狂流鼻水！有醫生教4個小方法健康消暑，更能預防鼻敏感，其中吃雪糕、刨冰只要多做一步，就能大幅降低對鼻黏膜刺激。

醫生教4招消暑防鼻敏感 吃之前多做1步降鼻黏膜刺激

耳鼻喉科醫生王曜在其Facebook專頁發文指，夏天到了，氣溫飆升總令人忍不住想吃碗刨冰，或者吃幾口雪糕消暑。然而，對於許多飽受鼻敏感困擾的人來說，進食太冰凍的食物，極容易誘發鼻黏膜的神經反應，導致吃完就開始狂流鼻水。鼻敏感患者其實並非完全不能吃冰凍食物。他整理了以下4個保養貼士，教大家如何健康消暑，同時減少冰凍食物對呼吸道的強烈刺激：

4招消暑防鼻敏感
4招消暑防鼻敏感

1.吃之前先讓食物解凍

剛從雪櫃冰格拿出來的冰凍甜品溫度極低，建議，進食前應先放置一會，讓冰品稍微融化、溫度慢慢回升。這樣可以減少極低溫對鼻腔黏膜造成的直接衝擊，從而大大降低神經敏感反應發作的機率。

2.盡量選擇天然原型配料

在選擇刨冰或雪糕的配料時，新鮮水果等天然成分，絕對比含有大量人工色素或化學添加物的配料更為溫和。盡量選擇無添加或少添加成分的冰凍甜品，能大幅減少對鼻部黏膜可能造成的化學刺激，減輕身體負擔。

 【同場加映】29歲女長期鼻敏感狂流鼻水 治療3周後收鼻水 中醫推介3款湯水通鼻 附成因

3.勤用生理鹽水洗鼻

保持良好的鼻部衛生，是對抗過敏的最基本功。定期使用生理鹽水清洗鼻腔，能有效沖走積聚在內的過敏原、塵埃與細菌。只要維持鼻腔黏膜濕潤與清潔，自然能提升整個呼吸道的防護力。

4.補充足夠水分

除了吃冰凍甜品，日常更要緊記多喝水。夏天經常頻繁進出冷氣房，乾燥的環境極易令呼吸道變得更加敏感。補充足夠的水分，能確保鼻腔黏膜時刻保持濕潤狀態。

王醫生提醒，在滿足口腹之慾的同時，務必要留意身體發出的警號。如果在吃冰凍甜品後，流鼻水等過敏症狀持續無法紓緩，甚至出現嚴重鼻塞並影響日常生活，應盡快尋求專業醫生的協助，找出最適合的穩定治療方案。

延伸閱讀：經常鼻塞是感冒/鼻敏感？鼻鼾聲大恐患心血管病？醫生教4招分辨鼻塞成因

最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
15小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
19小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
7小時前
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
4小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
2026-06-13 07:00 HKT
「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮
「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
林映暉穿性感比堅尼跳動「彈彈吓」 為宣傳搏到盡 網民讚夠誠意丨自然系女子旅行3
林映暉穿性感比堅尼跳動「彈彈吓」 為宣傳搏到盡 網民讚夠誠意丨自然系女子旅行3
影視圈
17小時前
中移動6.17起禁香港SIM卡內地激活 方保僑料配合堵塞內地人「翻牆」漏洞
中移動6.17起禁香港SIM卡內地激活 方保僑料配合堵塞內地人「翻牆」漏洞
社會
20小時前