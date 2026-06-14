夏天吃完雪糕狂流鼻水！醫生教4招消暑防鼻敏感 吃之前多做1步降鼻黏膜刺激

炎炎夏日吃雪糕、刨冰是許多人的消暑首選，但每次食完都狂流鼻水！有醫生教4個小方法健康消暑，更能預防鼻敏感，其中吃雪糕、刨冰只要多做一步，就能大幅降低對鼻黏膜刺激。

醫生教4招消暑防鼻敏感 吃之前多做1步降鼻黏膜刺激

耳鼻喉科醫生王曜在其Facebook專頁發文指，夏天到了，氣溫飆升總令人忍不住想吃碗刨冰，或者吃幾口雪糕消暑。然而，對於許多飽受鼻敏感困擾的人來說，進食太冰凍的食物，極容易誘發鼻黏膜的神經反應，導致吃完就開始狂流鼻水。鼻敏感患者其實並非完全不能吃冰凍食物。他整理了以下4個保養貼士，教大家如何健康消暑，同時減少冰凍食物對呼吸道的強烈刺激：

4招消暑防鼻敏感

1.吃之前先讓食物解凍

剛從雪櫃冰格拿出來的冰凍甜品溫度極低，建議，進食前應先放置一會，讓冰品稍微融化、溫度慢慢回升。這樣可以減少極低溫對鼻腔黏膜造成的直接衝擊，從而大大降低神經敏感反應發作的機率。

2.盡量選擇天然原型配料

在選擇刨冰或雪糕的配料時，新鮮水果等天然成分，絕對比含有大量人工色素或化學添加物的配料更為溫和。盡量選擇無添加或少添加成分的冰凍甜品，能大幅減少對鼻部黏膜可能造成的化學刺激，減輕身體負擔。

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3.勤用生理鹽水洗鼻

保持良好的鼻部衛生，是對抗過敏的最基本功。定期使用生理鹽水清洗鼻腔，能有效沖走積聚在內的過敏原、塵埃與細菌。只要維持鼻腔黏膜濕潤與清潔，自然能提升整個呼吸道的防護力。

4.補充足夠水分

除了吃冰凍甜品，日常更要緊記多喝水。夏天經常頻繁進出冷氣房，乾燥的環境極易令呼吸道變得更加敏感。補充足夠的水分，能確保鼻腔黏膜時刻保持濕潤狀態。

王醫生提醒，在滿足口腹之慾的同時，務必要留意身體發出的警號。如果在吃冰凍甜品後，流鼻水等過敏症狀持續無法紓緩，甚至出現嚴重鼻塞並影響日常生活，應盡快尋求專業醫生的協助，找出最適合的穩定治療方案。

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