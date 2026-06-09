前港姐吳文忻離世終年51歲 兩女兒床前作最後告別 附乳癌7大常見徵狀

現年51歲的前香港小姐吳文忻（現名吳忻熹，Natalie），一直以來積極且勇敢地與病魔對抗。遺憾的是，今日（9日）傳出噩耗，吳文忻已於今早（9日）在醫院睡夢中安詳離世。其家人及好友隨後透過她的個人社交平台帳戶公布此傷痛消息，證實她已告別塵世。

吳文忻離世｜終年51歲 最後日子摯友親人陪伴在側

吳文忻的家人在社交平台上發文留言，字裡行間充滿悲痛與不捨：

致所有關心吳文忻的朋友,



我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。



在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。



感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。稍後我們會公佈她的後事安排。兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。



懇請大家給予家人空間和寧靜，處理一切事務，面對這艱難的時刻。



Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。



吳文忻的家人和好朋友

胸部傷口發臭流膿 將赴深圳求醫尋生機

吳文忻日前向傳媒透露，過去一、兩個月是她抗癌以來最煎熬的時期，病情反覆令她心力交瘁，更曾開直播透露，情緒從未如此低落，「直頭日日爆喊」，而這一切源於胸部腫瘤的急劇惡化。她表示：「因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住。」然而，正是這份與死亡的接近，反而激發了吳文忻的求生意志。她決心不能再如此下去，必須重新振作。為尋求新希望，她又透露即將前赴深圳接受治療。

辦生前追思會克服死亡恐懼

面對惡耗，吳文忻直言能夠重新振作，除了一對女兒是她最大的動力。朋友們的鼎力支持同樣不可或缺，她特別提到，在情緒最低潮的時候，好友彭秀慧每日都會打電話關心。此外，她更選擇以一種非凡的方式來面對。早前，她的一班好姊妹為她在酒店房舉行一場生前追思會，一向百無禁忌的她坦言：「將死亡拎出來講！」，代表自己克服了對死亡的恐懼。

乳癌有何症狀？甚麼人最高危？

根據本港醫管局資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。而患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下改變。

乳癌7大症狀

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

醫管局提醒，在月經前感到明顯乳房脹痛或摸到硬塊，是由於周期性荷爾蒙分泌轉變，屬正常的生理反應，不必過分擔心。

患乳癌的高危族群

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或三十五歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

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