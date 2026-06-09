常吃大豆可降血壓！研究揭每日吃這份量風險大減30% 專家教睇豆製品金字塔

大豆及豆製品價格親民，更富含多種營養，是守護健康的食品，但它在降血壓方面亦有着顯著作用。有研究證實，每日進食這個份量的豆類，高血壓風險可大幅降低30%。還有專家推介豆製品金字塔，教大家選擇真正優質的豆類製品。

常吃大豆可降血壓 研究揭每日吃這份量風險大減30%

根據內媒《生命時報》報道，《BMJ Nutrition, Prevention & Health》於今年5月發表一項涉及4萬名成年人的最新研究，該研究由英國倫敦國王學院、挪威公共衛生研究所等機構，聯合梳理了截至2025年6月的公開研究資料，涵蓋中國、美國、韓國、法國等多個國家。研究結果顯示：

豆類總攝取量較高的人士，其高血壓發病風險降低了16%；而大豆食品高攝取群體的風險更下降了19%。

具體而言，每天攝取約170克豆類，可使高血壓風險最多降低30%；若每日攝取60至80克大豆製品（份量大約相等於一杯豆漿或半塊豆腐），即可達到28%至29%的降幅。當攝取量達到此標準後，繼續增加食量並不會帶來額外的降壓益處。

研究人員分析指，豆類富含鉀、鎂與膳食纖維，其可溶性纖維在腸道發酵後生成的短鏈脂肪酸能舒張血管；同時，大豆異黃酮也具有輔助降血壓的效果。因此，攝取豆類及豆製品與降低高血壓風險之間，有著極大的因果關聯。

整體而言，這項研究為豆類等植物性飲食的心血管保護效益提供了強有力的證據。研究者建議，日常將大豆及豆製品作為優質植物蛋白來源，是預防高血壓及心血管疾病可行且經濟的策略，但未來仍需進一步進行大規模隊列研究，以確認其長期效益。

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北京營養師協會理事、中國註冊營養師顧中一指出，日常所指的大豆一般包括黃豆、黑豆和青豆，它們能提供優質蛋白質及不飽和脂肪酸，在膳食中代替部分紅肉絕對有益健康。至於紅豆、綠豆、豌豆、鷹嘴豆、蠶豆等則被視為雜豆，主要提供澱粉、膳食纖維及維他命B群，適合用來代替部分主食。

東南大學附屬中大醫院臨床營養科主任金暉表示，國內外膳食指南均建議適當進食大豆，為長壽打好基礎。根據《中國居民膳食指南》，成年人每天應攝取15至25克大豆。25克大豆按蛋白質換算大約等同於：350毫升豆漿、75克硬豆腐、140克軟豆腐或55克豆乾。然而，《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020 年）》中提到，全國大豆食品平均攝取量為每天10.3克，高達70%的成年人並未達到這個健康建議量。

專家教睇豆製品金字塔 精明避開高鈉高油

市面上的豆製品種類繁多，並非每一款都健康。首都醫科大學公共衛生學院營養與食品衛生學系教授余煥玲繪製了一座豆製品金字塔，將豆製品分為5個層級：

專家教睇豆製品金字塔

底層：營養最全面

豆漿：能最大限度保留大豆中的水溶性有益成分，如大豆異黃酮。

硬豆腐：硬度高、耐翻炒，適合煎、炒、炆煮或打邊爐。

軟豆腐：口感細嫩，適合做豆腐羹或滾湯。

滑豆腐：水分多、質地軟滑，適合涼拌。

凍豆腐：鮮豆腐急凍而成，營養不變且極度吸汁，耐煮，適合燉煮或打邊爐。

豆腐花：蛋白質含量與豆漿相近，極易消化，是極佳的健康早餐。

芽菜：發芽後維他命C可從0提升到5-10毫克/100克，維他命B12則可提升10倍左右，適合涼拌、爆炒、煮湯或打邊爐。

第二層：高鈣高蛋白

百頁、豆乾、豆腐絲：相當於濃縮版豆腐，蛋白質、鈣質及熱量都有提升。以百頁為例，其蛋白質含量高達24.5%比瘦肉還要高，建議用來代替部分紅肉，與蔬菜搭配烹調。

腐竹、鮮枝竹：雖屬豆漿表面凝結的蛋白膜烘乾製成，乾腐竹脂肪較高，但用水浸發後脂肪與硬豆腐相近，且蛋白質遠高於硬豆腐，是優質蛋白來源。

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第三層：經過滷炸增負擔

包括素雞、調味豆乾、豆卜，這些製品在加工時大多經過油炸或加入大量調味料滷製，油分和鹽分大增，無形中加重身體負擔，可偶爾食用，不太建議常吃。如果確實想吃，烹調時建議減少加鹽或豉油。

第四層：最好代替鹽吃

包括腐乳、豆瓣醬、豆豉，鹽分極高，但好處是經過微生物發酵後，消化吸收率提高，並產生了植物性食品中罕見的維他命B12。日常烹調時，可用它們來代替鹽調味。

頂層：油鹽糖太多

主要是素肉零食、即食豆乾、調味豆奶，這類加工零食油、鹽、糖分極高，應嚴格限制攝取。需要提醒的是，魚豆腐、玉子豆腐、杏仁豆腐等，其實完全不含或只含極少量大豆，且添加了大量調味料，絕對不建議常吃。

資料來源：《生命時報》、《BMJ Nutrition, Prevention & Health》

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