101歲人瑞婆婆自爆長壽「因持續運動」公開5大秘訣：日日游水、每周跳Zumba

【長壽秘訣】活到101歲，依然精神奕奕、充滿笑容，究竟有何秘訣？來自美國傑克遜市的Betty Morris剛慶祝了她的101歲生日。她毫不保留地分享：「每次有人問我為甚麼能活這麼久，我都說：因為在運動。」更公開了5大長壽秘訣！

運動：水不分貴賤，堅持就有效

Betty Morris出生於1925年5月13日，最近剛在美國傑克遜市慶祝了她的101歲生日。她告訴媒體：「每次有人問我為甚麼能活這麼久，我都說：因為在運動。」Betty維持游泳習慣約40年，起初是因為朋友有興趣，沒想到游泳很快成為她最喜愛的事，並演變為每日必做的功課。她說了一句充滿智慧的話：「水不分貴賤，在泳池裏，你可以做任何你想做的事。」只要持續活動身體，就能收穫健康。

年過百歲，Betty每周六仍堅持參加尊巴舞課程，即使有時需要扶著椅子才能跟上節奏，她從不缺席。平日她也不時與女兒到戶外散步，疫情期間更曾花數小時步行，保持身體活力。

社交：記住每個人名字，讓他人感到特別

Betty深信社交互動對長壽至關重要。無論是與泳客聊天、上教堂，還是記住幾乎每一個遇見的人的名字，她總能讓每個人感覺自己很特別。女兒Sue Condino分享：「媽媽對名字的記憶力驚人。她會走到泳池裏每個人面前，如果不認識就會問對方名字，然後她真的會記住。」

在生日派對上，Sue形容母親「喜歡和人群在一起，在教堂或任何聚會場合，她都非常善於社交，總能讓整個空間亮起來。」

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飲食：適度享受，善待自己

在飲食方面，Betty並不特別嚴格，但自有平衡。她喜歡水果和蔬菜，也愛塗滿奶油及自製草莓醬的吐司，特別鍾情花生醬軟糖。她每周還會用舊食譜親手烤出完美的自製麵包——不但享受美食，也享受動手做的樂趣。

頭腦鍛煉：填字遊戲與浪漫小說

每天早晨，Betty會玩填字遊戲，鍛煉腦筋；她還會重讀從90年代初開始收集的浪漫小說。她笑着說：「我需要一點浪漫。這是我人生中僅有的浪漫了——已經沒有和我同齡的人！」幽默感十足的她，用自己喜愛的方式為每一天注入溫暖與喜悅。

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心態：保持感恩，正向看待每一天

Betty的人生哲學非常簡單：「每天都懷抱著一顆感恩的心。」即使面對挑戰，她也很少糾結於負面事物。家人一致認同，她的態度極為樂觀。她強調：「保持正向是很棒的！」這種正向思維不僅讓她活得長壽，更活得快樂。

長壽並非遙不可及的奇蹟，而是一點一滴累積的生活習慣。Betty以101歲的生命力證明，年齡只是數字，活出快樂才是真實。

資料來源：Today、JTV Jackson、Jackson Michigan YMCA Instagram

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