網傳最佳配搭「牛油果+黑椒」逆轉認知衰退？專家揭未有臨床證據

近日，社交平台上瘋傳：將牛油果與黑椒一同進食，能產生「協同效應」，提升記憶力、專注力及整體腦部表現，甚至逆轉認知衰退。到底背後是有科學根據，還是誇大其詞？

網傳「黑椒提升牛油果」營養吸收

據台媒TVBS報道，網傳「黑椒提升牛油果」營養吸收，營養師蔡宜方指出，黑胡椒中的胡椒鹼（piperine）可抑制腸道中的代謝酶，從而提升營養素的生物利用率，避免營養在吸收前過早被分解。這項機制在營養學上已有充分研究支持。

胡椒鹼是「生物強化劑」（bioenhancer）：研究證胡椒鹼能增加腸道對脂肪及脂溶性營養素的吸收效率。與牛油果同食時，理論上可讓人體吸收更多健康脂肪、維他命E等，增強神經傳遞、可減低氧化壓力，提升思維清晰度。

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牛油果配黑椒能改善記憶、專注力？

網絡流傳「牛油果配黑椒」能改善記憶、專注力未有直接證據支持。有多項研究證實黑椒能顯著提高薑黃素（來自薑黃）、β-胡蘿蔔素等營養素的吸收率。

然而，至今沒有一項臨床研究直接測試「牛油果配黑椒」組合對認知功能的影響。雖然理論上胡椒鹼可能幫助吸收牛油果中的脂溶性營養（如葉黃素、維他命E），但這個「協同增效」尚未經過人體試驗驗證。

蔡宜方表示，目前相關研究多屬動物實驗或體外研究，人類臨床證據不足。雖然從理論上推斷有潛在益處，但不應期待即時的神奇效果。

美國研究：牛油果本身確實有益大腦

即使不談黑椒，牛油果本身已是公認的「健腦食物」。根據美國大型的國家健康與營養調查（NHANES）指出，經常進食牛油果的人士，在記憶力測試中平均能多記住1.8個詞彙，工作記憶表現亦較佳。美國註冊營養師Lauren Manaker指出，牛油果富含維他命、礦物質和健康脂肪，對健康有以下益處：

1. 有益心臟健康

牛油果有豐富單元不飽和脂肪，主要成分為油酸（與橄欖油相同）；不但可降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（HDL），更可以控制血壓，維持理想的鈉鉀比例。

2. 改善消化系統

每份牛油果提供3克膳食纖維，對消化系統至關重要；不但可增加糞便體積、預防便秘，同時作為益生元滋養腸道好菌；健康的腸道菌叢與免疫力、情緒密切相關。

3. 促進皮膚、眼睛和大腦健康

牛油果中的單元不飽和脂肪與植物化合物，可保持皮膚水分彈性。當中的葉黃素與玉米黃素可抵禦藍光傷害，降低老年性黃斑部病變和白內障的風險；而葉黃素或對大腦有潛在益處。

4. 預防糖尿病

近期研究表明，墨西哥女性經常食用牛油果或可降低2型糖尿病風險。另外，牛油果碳水化合物含量低，升糖指數極低，對血糖水平的影響很小，有助全日穩定血糖；當中的纖維和單元不飽和脂肪或有助於提高胰島素敏感性。

儘管牛油果對大多人安全，但並非適合所有人，以下族群應注意：

乳膠過敏者：或對牛油果產生過敏反應，如口腔痕癢等症狀。 服用抗凝血藥物者：牛油果富含維他命K，可助血液凝固，有可能影響藥效。服用此類藥物者應諮詢醫生是否可以食用牛油果。

資料來源：TVBS、NHANES、《Prevention》

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