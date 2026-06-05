Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網傳最佳配搭「牛油果+黑椒」逆轉認知衰退？專家揭未有臨床證據

保健養生
更新時間：10:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-05 HKT

近日，社交平台上瘋傳：將牛油果與黑椒一同進食，能產生「協同效應」，提升記憶力、專注力及整體腦部表現，甚至逆轉認知衰退。到底背後是有科學根據，還是誇大其詞？

網傳「黑椒提升牛油果」營養吸收

台媒TVBS報道，網傳「黑椒提升牛油果」營養吸收，營養師蔡宜方指出，黑胡椒中的胡椒鹼（piperine）可抑制腸道中的代謝酶，從而提升營養素的生物利用率，避免營養在吸收前過早被分解。這項機制在營養學上已有充分研究支持。

胡椒鹼是「生物強化劑」（bioenhancer）：研究證胡椒鹼能增加腸道對脂肪及脂溶性營養素的吸收效率。與牛油果同食時，理論上可讓人體吸收更多健康脂肪、維他命E等，增強神經傳遞、可減低氧化壓力，提升思維清晰度。

 【同場加映】牛油果功效/好處：

 

牛油果配黑椒能改善記憶、專注力？

網絡流傳「牛油果配黑椒」能改善記憶、專注力未有直接證據支持。有多項研究證實黑椒能顯著提高薑黃素（來自薑黃）、β-胡蘿蔔素等營養素的吸收率。

然而，至今沒有一項臨床研究直接測試「牛油果配黑椒」組合對認知功能的影響。雖然理論上胡椒鹼可能幫助吸收牛油果中的脂溶性營養（如葉黃素、維他命E），但這個「協同增效」尚未經過人體試驗驗證。

蔡宜方表示，目前相關研究多屬動物實驗或體外研究，人類臨床證據不足。雖然從理論上推斷有潛在益處，但不應期待即時的神奇效果。

美國研究：牛油果本身確實有益大腦

即使不談黑椒，牛油果本身已是公認的「健腦食物」。根據美國大型的國家健康與營養調查（NHANES）指出，經常進食牛油果的人士，在記憶力測試中平均能多記住1.8個詞彙，工作記憶表現亦較佳。美國註冊營養師Lauren Manaker指出，牛油果富含維他命、礦物質和健康脂肪，對健康有以下益處：

1. 有益心臟健康

牛油果有豐富單元不飽和脂肪，主要成分為油酸（與橄欖油相同）；不但可降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（HDL），更可以控制血壓，維持理想的鈉鉀比例。

2. 改善消化系統

每份牛油果提供3克膳食纖維，對消化系統至關重要；不但可增加糞便體積、預防便秘，同時作為益生元滋養腸道好菌；健康的腸道菌叢與免疫力、情緒密切相關。

3. 促進皮膚、眼睛和大腦健康

牛油果中的單元不飽和脂肪與植物化合物，可保持皮膚水分彈性。當中的葉黃素與玉米黃素可抵禦藍光傷害，降低老年性黃斑部病變和白內障的風險；而葉黃素或對大腦有潛在益處。

4. 預防糖尿病

近期研究表明，墨西哥女性經常食用牛油果或可降低2型糖尿病風險。另外，牛油果碳水化合物含量低，升糖指數極低，對血糖水平的影響很小，有助全日穩定血糖；當中的纖維和單元不飽和脂肪或有助於提高胰島素敏感性。

儘管牛油果對大多人安全，但並非適合所有人，以下族群應注意：

  1. 乳膠過敏者：或對牛油果產生過敏反應，如口腔痕癢等症狀。
  2. 服用抗凝血藥物者：牛油果富含維他命K，可助血液凝固，有可能影響藥效。服用此類藥物者應諮詢醫生是否可以食用牛油果。

 

資料來源：TVBSNHANES《Prevention》

延伸閱讀：牛油果暗藏3大健康陷阱 吃錯方式恐越吃越肥 營養師推薦2大最佳食法

---

 

 

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
16小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
16小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
3小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
23小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
3小時前
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
6小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
23小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 10:54 HKT
香港機場快綫限時單程低至$8！即日起至8月尾 暑期旺季適用
香港機場快綫限時單程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季適用
生活百科
18小時前