51歲日劇綠葉患第4期胰臟癌！曾被斷言命短 抗癌一年現奇蹟：肝轉移消失成功切除腫瘤

曾出演《反英雄》（Antihero）、《Unmet－某腦外科醫生的日記－》及《孤獨的美食家》等多部人氣日劇的 51歲日本實力派資深演員保田泰志，早前（31日）透過個人官方社交平台X公開最新病情。他坦承自己早於去年5月已確診罹患「癌王」胰臟癌第四期，當時更被醫生直言病情極不樂觀：「餘下的時間已經不多」。在過去一年的抗癌療程中，他展現出驚人的求生與奮鬥意志，並於近日向外界宣告振奮人心的喜訊。

藥物療效迎來轉機 5年存活率極低仍誓言抗戰

保田泰志在帖文中坦言，去年確診時因病情過於嚴重，臨床上被判定為「無法進行手術」，只能依靠持續化療來控制病情。幸運的是，抗癌標靶及化療藥物在其體內發揮了極佳療效。最新檢查顯示，他的胰臟原發腫瘤已明顯縮小，更令人振奮的是，原先擴散至肝臟的轉移病灶竟然完全消失。由於病情得到逆轉，他已成功於今年 3月接受手術，順利切除腫瘤。

面對醫學界公認最難纏的胰臟癌，保田泰志對自己的處境十分清醒。他透露為了防止癌細胞復發，現階段已重新展開預防性化療。他直言，雖然深知胰臟癌第四期的5年存活率僅有個位數，情況依然嚴峻，但他絕不會向病魔低頭：「我絕對不會認輸！未來的每一天我都會好好珍惜地過下去，一定要跨越這個難關、克服病魔！」他亦由衷感謝影迷與工作夥伴的一路支持，並期盼未來能繼續精進演員事業。

網民集氣祝福 人氣綠葉實力備受認同

保田泰志對抗絕症的樂觀與堅毅，隨即引來全網熱烈迴響，大量影迷與網民紛紛留言為他集氣：帖文下方瞬間被祝福字句洗版，網民紛紛激動表示：「請一定要撐下去！這真的是醫學奇蹟！」、「謝謝你分享這個好消息，這帶給了無數抗癌家庭無比的勇氣」、「請成為所有胰臟癌患者的希望之光吧！」

現年51歲的保田泰志近年活躍於日本各大電視台的黃金檔劇集，是當地下游觀眾非常熟悉的演技派面孔。他的代表作無數，包括 TBS 日曜劇場《反英雄》、富士電視台《Unmet》、日本電視台《秘密內幕～女警的反擊～》以及東京電視台長壽劇《孤獨的美食家》等。外界均祈願這位資深綠葉能保持節奏順利康復，早日回歸大銀幕。

資料來源：yasushi_yasuda_2020

胰臟癌病徵不明顯 大便顏色響警號

胰臟癌是本港第4大致命癌症，在2022年錄得920宗胰臟癌死亡個案。根據醫管局資料，胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。即使可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。如果有以下徵狀，可能是患上胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

預防胰臟癌必做5件事

大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。不能完全防止胰臟癌的出現，不過，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長

保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標

經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會

健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險

避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：台灣醫學專家黃軒醫生

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