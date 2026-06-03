吃錯早餐易腦霧難集中！哈佛營養師推介5大醒腦早餐 必喝1款飲品保持專注抗焦慮

早上吃完早餐仍覺得腦霧、難以集中精神？有哈佛營養師推介5款醒腦早餐，助消除腦霧，其中喝1款飲品，更能有效抗焦慮，輕鬆告別疲勞。

哈佛營養師推介5大醒腦早餐 必喝1款飲品保持專注抗焦慮

根據外媒《CNBC》報道，哈佛大學出身的精神病學家兼營養專家Uma Naidoo博士指出，早餐為大腦提供每日早晨的第一波能量，對於全天保持專注、思維清晰至關重要；即使是有進行「間歇性斷食」習慣的人士，在進食窗口開始時，選擇營養豐富的食物也同樣重要。現時許多人的早餐往往離不開色彩繽紛的穀物片、餡料豐富的貝果、三文治、接近甜點的烘焙食品，或是含糖量極高的咖啡飲品。這些受歡迎的食物通常含有大量糖分及精製碳水化合物，會導致血糖急升驟降，更會加劇神經發炎，進而引發腦霧及注意力不集中。

她建議大家起床後應先喝一杯水，以對抗脫水及焦慮情緒，隨後可選擇以下5款她極力推介的健腦早餐。這些食物富含關鍵營養素，有助提升精力及心理健康：

1.奇亞籽布甸

奇亞籽富含膳食纖維，能滋養腸道益菌，減少腸道發炎並優化腸腦軸溝通，促進情緒調節神經傳導物質的產生。此外，它含有對大腦具強大抗發炎作用的Omega-3脂肪酸，有助改善情緒、抗壓及維持記憶力。建議可提前一晚準備，將三湯匙奇亞籽與一杯椰奶或無糖牛奶、一滴蜂蜜、少許肉桂粉及海鹽混合。早上在表面撒上堅果、漿果或椰子片即可享用。

2.炒蛋、奄列或烤蛋餅

雞蛋富含大腦所需的健康脂肪、蛋白質及維他命，例如蛋黃含有豐富維他命D和血清素，有助維持神經傳導物質平衡，從而調節情緒。她建議盡量選擇放養雞蛋，以確保營養品質最高。建議只需將雞蛋加入少許牛奶、鹽和黑胡椒，放入微波爐加熱數分鐘即可。按個人喜好，亦可加入菠菜或羽衣甘藍。

3.豆腐炒蛋

豆腐是優質且用途廣泛的植物性蛋白質，富含色胺酸及大豆異黃酮，這兩種物質已被研究證實有助減輕抑鬱症狀。除了傳統雞蛋，亦可嘗試用薑黃、黑胡椒及少許海鹽調味的豆腐炒蛋。

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4.蔬果汁

一杯翠綠的蔬果汁是快速補充膳食纖維及葉酸的好方法，大腦需要葉酸來製造神經傳導物質，缺乏葉酸與抑鬱症等精神疾病有關。建議將喜愛的綠葉蔬菜，如菠菜、少量漿果、純蛋白質粉或嫩豆腐以增加順滑口感，加上少許大麻籽或杏仁醬攪拌成沙冰，方便出門時隨身攜帶。注意應避免添加過多水果或果汁，以保持低糖，防止血糖飆升而引發疲勞。

5.薑黃拿鐵

雖然薑黃拿鐵未必算是一頓完整的正餐，卻是開啟美好一天的絕佳飲品。建議將一杯無糖植物奶與薑黃粉及一小撮黑胡椒粉混合。這款飲品具備強效的抗發炎功效，有助減輕焦慮症狀、增強精力並消除腦霧，讓人一整天保持專注力。

資料來源：《CNBC》

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