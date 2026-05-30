視后保養天花板！51歲佘詩曼大爆每日敷面膜「如果有好多時間會一晚敷三個」

佘詩曼凍齡養生｜5月28日迎來51歲生日的視后佘詩曼（阿佘），早前出席品牌代言活動時，罕有地以一襲低胸吊帶長裙亮相，大方展現美好身段與事業線，凍齡美貌加嫩滑肌膚令人羨慕，更被讚皮膚如20歲。她近日（24日）接受YouTube頻道《紅查館》訪問，大方分享自己的皮膚保養秘訣，透露原來每日都必須堅持做一件事，極具毅力！

佘詩曼大爆每日敷面膜極致凍齡

佘詩曼坦言每日就算多累，都必須堅持做一件事：「我就算幾攰都會敷面膜，每日都敷，如果有時間我會早晚都敷，如果我有好多時間我會一晚敷三個（塊）。例如我沖涼前，卸妝後先敷一個；沖完涼之後再敷第二個，之後着衫整理一下就洗掉；到看劇本時再敷第三個，然後才睡覺。當然，這三個（塊）面膜都有不同的功效。」除了勤敷面膜，另外，被問有冇食補品？她表示：「花膠。因為自己代言（搞笑地說），用鮮奶燉的。之前在內地拍戲時，每日都吃一瓶，皮膚係好好嘅。」

網民不禁驚嘆：「好羨慕敷咁多mask都唔生暗瘡」、「抵你咁靚啦」、「其實對artist嚟講都正常嘅」。阿佘亦曾分享過6大養生飲食習慣，為身體保養排毒，讓美貌如同吃了「防腐劑」般長青。其中，她日常常吃的一種食物更被譽為超級食物，具有極佳的抗衰老及防癌功效。

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佘詩曼靠飲食6招逆齡 常吃1種超級食物防癌排毒

佘詩曼皮膚彷似沒有歲月的痕跡。她不時在社交媒體上分享保養方法，其中包括有6大養生飲食習慣，有助排毒抗衰老。

6大凍齡養生飲食秘訣↓↓↓

凍齡養生飲食1. 常吃麒麟果

佘詩曼常吃麒麟果。麒麟果熱量低，含豐富維他命C、磷、鎂和鐵等營養素，有抗衰老及美白功效。

果肉含豐富的多元不飽和脂肪酸和粗纖維，能促進腸道蠕動，有助排毒減肥。

凍齡養生飲食2. 常吃士多啤梨

佘詩曼每天會吃8顆士多啤梨，有助減少皺紋及色斑。

士多啤梨曾被評為10大超級食物之一，含豐富維他命C及多酚，有助改善皮膚健康，並可預防癌症、心臟病及糖尿病等疾病。

凍齡養生飲食3. 吃石榴籽

佘詩曼推介食用石榴籽，因為石榴籽含豐富維他命，有助增強人體抗氧化能力，清除體內的自由基，延緩衰老。

石榴籽含石榴酚，有美容功效，有助增加皮膚彈性，減少皺紋和色斑。

凍齡養生飲食4. 少食多餐

佘詩曼參加內地真人騷節目《看我的生活》時沒有節食或斷食，相反，她在6小時內進食了4餐。她表示，採取少食多餐的方式，每天進食5至6餐，不僅可減少胃容量，每次少量進食時更可感受到飽腹感，但又不會增加體重，也不需要捱餓。

她亦遵循「吃飽不吃撐」的原則，減少對零食的渴求。

凍齡養生飲食5. 喝8杯水及燕窩牛奶

每天堅持喝8杯水，為什身體排毒補水。

每天早上喝一杯燕窩牛奶，把燕窩加入熱牛奶中。燕窩滋陰補元氣，令皮膚更光滑有彈性，並減少皺紋。

凍齡養生飲食6. 一星期一次蔬果日

她曾在社交媒體上分享指，每周一天只食用純淨的原型食物，甚至會吃素食清腸胃及養顏。

佘詩曼保養肌膚6大方法 缺1步驟恐前功盡廢

此外，佘詩曼保養肌膚方面亦有不少心得，她曾分享讓皮膚逆齡生長的6大貼士：

佘詩曼凍齡護膚6大秘訣：

凍齡護膚秘訣1. 徹底卸妝

潔膚第一步驟是徹底卸妝，每天卸妝4次，然後才潔面。沒有工作的日子，她盡量不化妝，減少對皮膚的負擔，讓皮膚好好休息和呼吸。

凍齡護膚秘訣2. 全面保濕

每天早晚也敷面膜，早上用水狀精華液保濕面膜，補充皮膚水分，令妝容更貼服；晚上用濃稠型的膠原蛋白面膜，加強保濕效果。她提醒，塗抹護膚品時要由下往上推，以提升皮膚緊緻度。

凍齡護膚秘訣3. 選擇溫和的潔膚產品

建議挑選含「無皂鹼」的潔膚產品，因不會過度洗掉皮膚的天然油脂，有助護膚。

凍齡護膚秘訣4. 定期去除死皮

死皮細胞會滋生油脂和細菌，導致粉刺出現。她建議選用溫和而有效的磨砂膏，每兩周一次去角質，輕輕去除死皮細胞。

凍齡護膚秘訣5. 準備不同功能的面膜

肌膚狀況會隨天氣而變化，一種面膜無法完全解決所有問題。例如，夏天可選用有涼感、清爽感的美白面膜；冬天可多用保濕滋潤、含膠原蛋白的面膜。

凍齡護膚秘訣6. 鎖住水分