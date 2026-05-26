不是越早退休越好！研究揭60歲後工作多5年 患腦退化症風險降15％

不少打工仔夢想「提早退休享清福」，但原來越早退休，隨時老得越快！有研究證實，60歲後若延遲5年退休，患上腦退化症的風險竟大幅下降15%。除了延遲退休，還有甚麼方法有效保護大腦？

研究揭60歲後工作多5年 患腦退化症風險降15％

神經專科醫生邱銘章在憶安診所網站撰文分享，臨床上經常聽到家屬反映，患者的記憶力與認知功能，往往是在退休後才開始明顯衰退。多項研究亦顯示，提前退休在統計學上確實與認知功能衰退有顯著關聯。這並非單純的直接因果關係，而是生活方式的驟變所致。工作環境原本提供了結構化的生活、社交互動及源源不絕的挑戰；一旦退下來，缺乏大腦刺激及身體活動減少，原本持續被訓練的認知功能可能逐漸退化。

一項於2013年發表的法國人口學研究顯示，65歲才退休的人，比60歲就退休的人，發生腦退化症的風險減少了15%。研究更發現，在特定年齡之後（60歲），每延遲1年退休，患上腦退化的風險就下降3.2%。這項數據有力地證實了持續工作對於降低腦退化症的風險具有累積效應，這支持了持續的心智活動對於大腦健康的重要性。

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營養功能醫學專家劉博仁醫生在Facebook專頁撰文指，很多人以為退休只是不用上班，但其實對不少人而言，更是身分的巨大轉變。尤其是長年忙碌、習慣被需要的人，一旦突然停下來，往往身體休息了，心卻未必跟得上。有研究發現部分人在退休後的前幾年，患上抑鬱、焦慮、失眠、慢性痛症、代謝症候群，甚至心血管疾病的風險都可能大增。因為人類除了食物，還需要意義感來支撐生命。為防止退休後出現身心快速退化，他建議必須注意以下4件事：

1.維持肌肉與規律運動

肌肉不僅代表力量，更是抗抑鬱的器官。規律運動能增加腦內啡、血清素及BDNF（腦源性神經營養因子），對穩定情緒與維持認知功能大有幫助。建議多散步、打太極、做伸展或重量訓練。

2.保持社交與學習新事物

退休後應多去上課學習，如書法、畫畫、樂器、做義工，甚至固定約朋友飲茶聊天，這些活動對保護大腦及免疫系統都有顯著作用。

3. 重新建立人生意義

有些人退休後開始寫書、旅行、陪伴孫子；有人種花、攝影；也有人終於有時間靜下來思考人生。退休是從為工作而活，慢慢走向為心靈而活。

4.練習放下「一定要有用」的執著

年輕時總覺得要成功、要貢獻、要被肯定；但人生走到下半場，有時真正的功課不是得到，而是學會放下。

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腦退化症早/中/晚期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程。徵兆如下：

失去短期記憶

表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等

情緒或行為變幻無常

學習新事物及跟隨複雜指令感困難

判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯。變化如下：

混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況

行為性格轉變，或會容易情緒不穩

需別人協助日常自理活動

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧。症狀如下：

記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

身體活動及精神狀況出現衰退

未能有效表達及溝通

不能處理日常生活、需要長期照顧

生理時鐘混亂

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