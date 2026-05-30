不只高鹽高糖傷腎！醫生盤點5大傷腎生活香味排行榜 廉價香水竟墊底？

護腎不只戒鹽戒糖？有醫生警告，有5大生活氣味背後，暗藏劇毒，長期吸入恐導致腎功能衰退，其中廉價香水竟只排最後。

盤點5大傷腎生活香味排行榜 廉價香水竟墊底？

腎臟專科醫生洪永祥在Facebook專頁表示，不少人知道護腎要少鹽少糖，但原來很多香氣背後其實隱藏著有機揮發性化合物、塑化劑、定香劑或PM2.5。他為大家盤點了日常生活中最常見的5大香味陷阱，常常吸入恐有損腎臟健康：

5大傷腎生活香味排行榜

第5名：廉價香水

約會時聞到濃郁的香水味，切忌吸得太陶醉。2021年發表在《環境研究》（Environmental Research）期刊的一項研究指出，市售的香水與化妝品為了鎖住香味，經常添加鄰苯二甲酸酯（DEP）等塑化劑。這類物質不但會干擾內分泌系統，當其代謝物經由尿液排出時，更極易引發腎小管損傷。

第4名：持久洗衣液及柔順劑

衣物洗完後能留香數天，往往是依靠化學定香劑。根據美國華盛頓大學發表於《空氣質素、大氣與健康》（Air Quality, Atmosphere & Health）的研究顯示，從乾衣機排出的衣物香氣中，檢測出包含乙醛等多種揮發性有毒物質。長期吸入這類人工香精，會引發身體慢性發炎，從而加重腎臟的代謝負擔。

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第3名：車廂或廁所芳香劑

在密閉的車廂或浴室內放置芳香劑，毒素濃度往往最高。美國加州大學柏克萊分校的研究證實，許多室內芳香劑含有大量的萜烯（Terpenes），當它與空氣中的臭氧結合後，會產生超細微粒與甲醛。長期暴露於此環境中，不僅傷害呼吸道，更具有明顯的肝腎毒性。

第2名：線香、檀香

不少人以為天然的最好，但事實並非如此。發表於《環境國際》期刊的長期追蹤研究發現，線香及沉香在燃燒時，會釋放高濃度的PM2.5、多環芳香烴與重金屬。一邊拜神一邊狂吸香火，這些微粒會經由肺泡進入血液，引發血管硬化，間接導致腎功能退化。

第1名：廚房油煙

高溫爆炒、燒烤的香氣，其實是油脂在高溫下裂解的產物。根據《職業與環境醫學》期刊指出，廚房油煙富含多環芳香烴（PAHs）。這類物質不管是吃的還是吸入，都會引發嚴重的身體氧化壓力，更是導致慢性腎臟病的隱形殺手。

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腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥、醫管局

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