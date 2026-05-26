蚊咬別再塗口水/劃十字！醫生教極速止痕3大法寶 散發這3種氣味最惹蚊

夏日戶外活動被蚊叮咬後，常常用口水塗抹，或用指甲劃十字止痕！有醫生指出，有3大法寶，能極速止痕，甚至退紅消腫。到底為何一群人中總有幾個特別惹蚊，甚至會腫成巨型蚊癩？

蚊咬別再塗口水/劃十字 醫生教極速止痕3大法寶

皮膚專科醫生林昀萱在Facebook專頁發文指出，不少人被蚊咬後，習慣塗口水、用指甲在患處劃十字，甚至用原子筆把蚊癩圈起來企圖止痕。為了極速消腫止痕，她隨即分享3大急救法寶：

極速止痕3大法寶



蚊咬極速止痕3大法寶：

口服抗組織胺： 能有效減少蚊癩腫脹的大小及痕癢感。若出現嚴重的局部反應或全身性過敏反應，則可能需要服用類固醇。

能有效減少蚊癩腫脹的大小及痕癢感。若出現嚴重的局部反應或全身性過敏反應，則可能需要服用類固醇。 塗抹類固醇藥膏： 能直接抑制發炎，快速緩解紅腫及痕癢不適。

能直接抑制發炎，快速緩解紅腫及痕癢不適。 冰敷：冰敷不僅感覺清涼舒服，更能有效抑制組織胺與非組織胺的痕癢路徑，從根本紓緩症狀。

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最易惹蚊3大原因 5類人易紅腫

在一群人當中，總有幾個人特別容易成為蚊子的大餐。林醫生拆解某些人特別會被蚊咬的3大主要原因：

1.顏色

蚊子視覺上特別容易被深色物體吸引。

2.熱源

在靠近宿主時，特別偏愛濕熱的環境。

3.氣味

二氧化碳：人類呼出的二氧化碳，是吸引蚊子靠近的重要化學信號。

特定體味：蚊子極受特定體味吸引，這些氣味部分來自皮膚表面共生細菌所排放的揮發性有機化合物。

皮膚微生物群：研究發現，皮膚微生物多樣性較低的人，對蚊子的吸引力通常更高。

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為什麼有些人被咬後只有一個小紅點，有些人卻會腫得極度誇張？林醫生解釋，這可能與以下特定人群特徵有關：

免疫系統差異：部分人體內IgE過敏反應較為活躍，會釋放更多組織胺，導致反應特別劇烈。 遺傳基因：有些基因型的人，天生對蚊叮的反應就比較強烈。 性別差異：女性自覺的叮咬大小、痕癢強度及被蚊子吸引的程度，通常高於男性。 特定高危族群：小孩及患有哮喘、鼻敏感或濕疹的兒童。去到有不同品種蚊子出沒的地區，身體缺乏對當地蚊子唾液的免疫適應。 交叉過敏反應：若本身對蜜蜂、胡蜂、塵蟎、蟑螂或蝦子敏感，由於這些生物與蚊子，特別是埃及伊蚊之間存在相似的蛋白質，可能會產生交叉過敏，導致被蚊咬後出現超乎常人的嚴重紅腫反應。

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