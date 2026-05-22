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光頭都咁有型！51歲吳彥祖狀態回勇 公開4大保養秘訣 自爆30歲前開始做一件事

保健養生
更新時間：11:19 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:19 2026-05-22 HKT

由鄭保瑞執導的《九龍城寨之終章》已低調開拍一個月，近日劇組在尖東一帶拍攝外景時，吳彥祖劇中的光頭兇悍造型首次曝光。網民紛紛感嘆吳彥祖即使年過半百依然保養得宜，以下是我們為大家整合的吳彥祖4大凍齡秘訣。

2個月減15kg！ 51歲吳彥祖4大凍齡健身秘訣

現年51歲的吳彥祖臉上除了些許自然老化的痕跡，臉部輪廓仍然緊實，身上亦幾乎沒有多餘贅肉，狀態令人感到驚豔，以下是他的4大凍齡健身秘訣：

吳彥祖4大凍齡健身秘訣

1. 及早保養

入行前的吳彥祖對保養沒什麼概念，後來就發覺男士也應該好好看待皮膚。隨着年齡增長，皮膚會逐漸變老，如果等到皮膚老化才開始護理就來不及了，所以建議大家也應該在30歲前就開始保養。

2. 隨身攜帶保濕產品

吳彥祖曾表示，自己的皮膚容易乾燥，不時在城市之間飛來飛去，甚至是去濕度低的地方工作，皮膚都容易脫皮。所以會特別注重補濕環節，由爽膚水到噴霧、面霜和乳液，全部的護膚步驟他也會做足。他更習慣隨身攜帶保濕護膚品，隨時為肌膚補水，不僅能即時改善肌膚暗沉，還能消除疲憊感。

3. 不吃澱粉及甜食

吳彥祖曾為塑造電影角色，2個月內減掉15kg。減肥期間他避免攝取澱粉和甜食，主要以雞胸肉為主食，同時每天跑步10公里。堅持2個月使他快速瘦下來，也展現出明顯的肌肉線條。

4. 每星期3-4次拳擊訓練

除了有氧運動外，吳彥祖也熱衷於拳擊運動。拳擊不僅可以大量燃燒脂肪，還能使肌肉更加結實，達到塑身效果。

資料來源：Madame Figaro

延伸閱讀：45種水果熱量排行榜 營養師推介10種減肥/血糖高也可吃 哪種水果最低卡？

 

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