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夏天必學麻藥溏心蛋簡易食譜 前主播張文采：容易整又好味

保健養生
更新時間：10:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-24 HKT

夏日炎炎沒有胃口？不如自製被譽為「白飯殺手」的開胃涼拌小食！前主播張文采近日拍片分享麻藥溏心蛋簡易食譜，大讚小食「容易整又好味」。只需幾款常見調味料，零難度免爆炒，浸泡入味即成！

夏天必學麻藥溏心蛋簡易食譜 容易整又好味

前主播張文采近日在其Facebook專頁上載了一段親自下廚的短片，大展廚藝製作大熱的麻藥蛋。她大讚這款小食製作超級簡單，而且十分美味。這款被譽為「撈飯一流」的麻藥蛋，只需要以下材料及簡單製作步驟，即使是入廚新手也能輕鬆駕馭：

麻藥溏心蛋食譜
麻藥溏心蛋食譜

麻藥溏心蛋食譜：

所需材料：

  • 蒜頭
  • 洋蔥
  • 辣椒
  • 雞蛋
  • 鰹魚汁
  • 麻油
  • 芝麻

製作步驟：

  1. 先將蒜頭、洋蔥及辣椒切成碎末備用。
  2. 將雞蛋煮至流心狀態，然後剝去雞蛋殼。
  3. 在一個大碗中倒入適量鰹魚汁、食用水、糖及麻油，攪拌均勻。
  4. 將切好的蒜頭、洋蔥、辣椒碎及芝麻放入醬汁中，然後放入已剝殼的半熟蛋。
  5. 確保醬汁能浸過雞蛋，放入雪櫃冷藏數小時或放置一晚即可食用。

【同場加映】烚蛋要用一大煲水？日本爆紅慳水省時法：平底鍋煮蛋只需1cm水+4分鐘蒸焗

即學3招蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼

張文采亦有提到蛋殼難剝，究竟如何才能剝出完美光滑的烚蛋？日媒《grapee》早前就此向「日本雞蛋產業協會」請教，並歸納出以下3大秘訣：

  1. 想烚蛋更容易剝殼，可使用放了一段時間的雞蛋煮烚蛋，比新鮮雞蛋更好剝殼。這是因為新鮮雞蛋的蛋白含有較多的二氧化碳，蛋白和蛋殼之間幾乎沒有空隙。二氧化碳會在雞蛋產下後一星期左右排出。此時，蛋白和蛋殼之間會形成空隙，使雞蛋更容易剝殼，口感也更好。
  2. 煮蛋時，可先用圖釘或扣針，在雞蛋較圓的一側輕輕刺穿一個小孔。這個簡單的步驟，能讓水在烹煮時滲入蛋殼膜和蛋白之間，從而使兩者更容易分離，剝殼時自然更順暢。
  3. 將煮熟的雞蛋立即放入凍水，從而讓蛋白與蛋殼之間形成更明顯的空隙，令剝殼過程變得輕而易舉。

延伸閱讀：買啡殼雞蛋/白殼雞蛋好？蛋黃越橙越有營養？拆解雞蛋6大迷思

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