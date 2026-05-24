夏天必學麻藥溏心蛋簡易食譜 前主播張文采：容易整又好味
更新時間：10:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-24 HKT
夏日炎炎沒有胃口？不如自製被譽為「白飯殺手」的開胃涼拌小食！前主播張文采近日拍片分享麻藥溏心蛋簡易食譜，大讚小食「容易整又好味」。只需幾款常見調味料，零難度免爆炒，浸泡入味即成！
夏天必學麻藥溏心蛋簡易食譜 容易整又好味
前主播張文采近日在其Facebook專頁上載了一段親自下廚的短片，大展廚藝製作大熱的麻藥蛋。她大讚這款小食製作超級簡單，而且十分美味。這款被譽為「撈飯一流」的麻藥蛋，只需要以下材料及簡單製作步驟，即使是入廚新手也能輕鬆駕馭：
麻藥溏心蛋食譜：
所需材料：
- 蒜頭
- 洋蔥
- 辣椒
- 糖
- 雞蛋
- 鰹魚汁
- 麻油
- 芝麻
- 水
製作步驟：
- 先將蒜頭、洋蔥及辣椒切成碎末備用。
- 將雞蛋煮至流心狀態，然後剝去雞蛋殼。
- 在一個大碗中倒入適量鰹魚汁、食用水、糖及麻油，攪拌均勻。
- 將切好的蒜頭、洋蔥、辣椒碎及芝麻放入醬汁中，然後放入已剝殼的半熟蛋。
- 確保醬汁能浸過雞蛋，放入雪櫃冷藏數小時或放置一晚即可食用。
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張文采亦有提到蛋殼難剝，究竟如何才能剝出完美光滑的烚蛋？日媒《grapee》早前就此向「日本雞蛋產業協會」請教，並歸納出以下3大秘訣：
- 想烚蛋更容易剝殼，可使用放了一段時間的雞蛋煮烚蛋，比新鮮雞蛋更好剝殼。這是因為新鮮雞蛋的蛋白含有較多的二氧化碳，蛋白和蛋殼之間幾乎沒有空隙。二氧化碳會在雞蛋產下後一星期左右排出。此時，蛋白和蛋殼之間會形成空隙，使雞蛋更容易剝殼，口感也更好。
- 煮蛋時，可先用圖釘或扣針，在雞蛋較圓的一側輕輕刺穿一個小孔。這個簡單的步驟，能讓水在烹煮時滲入蛋殼膜和蛋白之間，從而使兩者更容易分離，剝殼時自然更順暢。
- 將煮熟的雞蛋立即放入凍水，從而讓蛋白與蛋殼之間形成更明顯的空隙，令剝殼過程變得輕而易舉。
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