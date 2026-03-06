女兒兩度患上嚴重抑鬱 李連杰陪伴看醫生+學佛抗病：「她讓我放下父親的驕傲」 解構抑鬱17大症狀

一代武打巨星李連杰，日前在參與一場心靈健康的講座，罕有地褪下巨星光環，以一位普通父親的身份，剖白自己面對家人患病的無助，以及如何陪伴小女兒Jada走過嚴重抑鬱症的歲月。他坦言，那段日子讓他學懂放下驕傲與父親的權威，重新學習「陪伴」的真義。有醫生指出，抑鬱症會影響患者大腦的思想、感受和行為迴路的溝通和調節，讓他們彷彿落入漩渦中，難以自拔。如果長期失眠、疲倦且對事物失去興趣，就要注意可能已經身陷抑鬱當中。

李連杰憶述女兒Jada對抗抑鬱症的經歷，坦言非常自責。Jada自7歲起，便斷斷續續地受到嚴重抑鬱症折磨，一度有所好轉，卻在16歲時復發，狀態低落得只能一放學回家就躲在房間裡。與此同時的李連杰卻忙於幫助外面的人，「我在外做慈善卻忽略家裡，我甚麼都做不了，最後只有一個辦法，就是陪著她吧。」

他形容，那時的自己極度無助。為了女兒的健康，他停下所有工作，也放下父親的權威，全心投入「陪伴」這個角色，更放手讓女兒引領他：「妳要去哪裡，我陪妳走吧！」

這趟復原的旅程走了很多年，互相扶持的父女之間，也衍生出師生、同學等角色。「我沒辦法教她，是她做甚麼，我跟著做甚麼。」他們一起看心理醫生、學習冥想、學佛，甚至花了3年時間走遍世界，在佛法中尋求心靈的平靜。李連杰感觸道，「Jada是我最好的老師。」這位從小到大一直被護著、遷就著的巨星，最終找回了為人父的初心。「我內心深處的自我中心與傲慢，被我女兒一點一點、每日撕開。因為她，我才發現，原來自己可以一個人在街邊喝咖啡。是她，讓我放下了作為父親的驕傲。」

Jada也親口表達了對爸爸的感謝：「這幾年，你不只是我的爸爸，更像是我最好的朋友與老師。」她提到，長大的時候，一直看著爸爸媽媽的狀感越來越放鬆，自己卻有抑鬱症，就很想和他們一起開心地活著。她眼見爸爸即使面對壓力，仍能保持快樂，這讓她明白到「放下」的力量。

抑鬱症是大腦生病 解構常見致病因素

本港精神科專科醫生潘錦珊表示，任何人都有機會患上抑鬱症。抑鬱症潛在成因複雜，當中包括遺傳、生理、心理及環境因素，亦有可能是由於眾多因素集合而成。如果一個人慣常以非黑即白式判斷、過度追求完美、過度放大缺陷及自我負面標籤，經常出現負面思考，都比較容易患上抑鬱症。另外，當在日常環境或生活經歷面臨巨大的衝擊，如失去摯親、人際關係不順、工作或家庭壓力、財務或健康問題等，都會產生壓力，進而誘發抑鬱症。

如何察覺家人患上抑鬱症？

潘醫生指，抑鬱症會在情感、認知、行為等各種方面影響患者。常見的症狀包括情緒低落、憂慮傷感，對於以前有興趣的事物會感到失去興趣和投入感，表現得疲倦乏力。同時，思考力、專注力和記憶力下降，過分怪責自己或對於將來感到喪失希望，甚至出現自殺的想法，甚至企圖自殺。患者的睡眠持續也會受影響，例如難以入睡、易醒或早醒。胃口改變並有明顯的體重變化。

至於兒童和青少年患者，他們情緒低落的狀態有可能會表現得容易暴躁。學習或生活能力可能發生倒退或拒絕上學。另外，抑鬱也可能表現為不同的身體不適如頭痛、肚痛，或出現分離焦慮和過度地哭泣的情況。孩子若有表達厭世的念頭，或者出現一些自殘行為如𠝹手等，都可以是抑鬱的其中一些表現。

