長輩溺愛縱容偏食 3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期

因為飲食模式的改變，大腸癌不再是年過50歲才需要擔心的「老人病」，年輕化的趨勢越來越嚴重。近日內地就發生了一宗非常令人惋惜的病例，一名12歲男童經常零食當正餐，加上長輩的溺愛縱容，絲毫不加阻止。後來因為腹痛難耐求醫，檢查結果卻已是大腸癌晚期，讓其家人後悔不已。

長輩縱容3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期

綜合內媒報道，河南鄭州一名年僅12歲的男童，數月以來反覆出現腹痛、腹瀉、食慾不振、體重下降等症狀。家人一直以為是普通腸胃炎，只自行購買成藥讓他服食。直到近日，男童症狀加劇，更出現便血及劇烈腹痛，家人才驚覺事態嚴重，立即帶他求醫。

醫生見男童身形異常瘦削，臉色蒼白，更須要家人攙扶，連忙進行檢查，發現竟已是癌症晚期，出現腹腔多處轉移，伴有大量腹水，已錯失最佳治療時機，令家人悔恨不已。

原來該孩子自小由祖父母照顧，平日非常偏食，也不愛喝水。祖父母因為疼愛孫子，從不阻止他把零食當正餐吃、把汽水奶茶當水飲的習慣。甚至只要男童一哭鬧，就會買零食給他，導致男童長期飲食不節制，以辣條、即食麵、炸雞等垃圾食物代替正餐，飲食高油高鹽，也幾乎從不吃蔬果，營養嚴重失衡，因此埋下了癌變的隱患。

主治醫生表示，經常喝含糖飲品會持續破壞腸道菌群平衡，加上油炸食物和加工食物中的致癌物也會損害腸道黏膜。這種極端的飲食模式會令腸道處於慢性發炎狀態，增加細胞異常增生的風險。兒童的腸道本來就比大人的更嬌嫩，根本承受不住這日復一日的傷害，終釀成這次的悲劇。

35歲以下大腸癌患病人數激增1倍

去年曾有研究指出，全球35歲以下大腸癌患者暴增，年輕患者的病例從1990年近2.2萬宗，上升至2019年的4.15萬宗，30年間的增幅約1倍。當中性別比為61%男性、39%女性。研究人員指出，導致年輕人患癌的累素主要與不良飲食有關，例如鈣質及牛奶攝取不足及肥胖問題。研究發現，平均每天飲用一杯240毫升的牛奶，可以將患大腸癌風險降低17%。另外，肥胖會導致胰島素失調及免疫系統功能障礙，增加誘發大腸癌的風險。研究更發現，全球有近10%的大腸癌死亡個案與肥胖有關。

出現甚麼徵兆恐患大腸癌？

大腸癌是本港第大3常見癌症，根據癌症網上資源中心資料，早期的大腸癌或全無症狀，但有一些較常見的徵狀與排便習慣改變有關。例如持續便秘或腹瀉、大便後仍有便意；大便帶血、呈黑色、帶黏液或直腸出血；糞便呈幼條狀。其他可能伴隨的病徵包括無故體重下降、腹脹、腸絞痛、手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈等。

甚麼人易患大腸癌？

中心提醒，健康生活模式與定期篩查，有助預防與提早發現大腸癌，以下5類人有較高風險罹患大腸癌。不健康的生活習慣：

飲食中的纖維含量不足、進食大量紅肉和加工肉食、缺乏體能活動、肥胖、飲酒和吸煙。

帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」。

大腸長期發炎，例如患有「潰瘍性結腸炎」。

過往有大腸瘜肉。

有大腸癌家族史，尤其是直系親屬（即父母、兄弟姊妹或子女）。

延伸閱讀：防大腸癌必吃8種食物 營養師教自測6大症狀 常吃這小食大腸癌風險降24%

---

相關文章：

常吃4類食物易致大腸癌 喝1飲品風險增52% 醫生解構成因/徵兆/預防方法

大便變幼恐是大腸癌警號 醫生教7招大便分類法 附篩查計劃申請資格/參加方法

每早空肚喝這飲品易致癌！患大腸癌風險增89% 改喝3類飲品降風險

吃這10種高纖食物 防大腸癌最好！早餐必吃燕麥？營養師大推這種番薯！