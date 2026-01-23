患乳癌可吃士多啤梨？營養師揭4大好處 宜用清潔劑洗走農藥？

冬天是士多啤梨的產季，對乳癌患者究竟是「聖品」還是「禁忌」？有醫生指出，士多啤梨是對女性整體健康相當有益的水果，適量食用可為健康帶來4大好處。到底士多啤梨如何有效去除農藥？

士多啤梨4大好處 乳癌患者可多吃？

乳房外科醫生許雅芬Facebook專頁發文指，冬天是吃士多啤梨的季節，無論在本地超市，還是在日本旅行，總能看見士多啤梨及其製品。其實，士多啤梨不只美味，更含有豐富的營養素，對女性整體健康有正面影響，主要有以下4大好處：



1.富含多種抗氧化物

士多啤梨含有豐富的維他命C、多酚及花青素等抗氧化物，有助於減少體內的慢性發炎及氧化壓力，對維持女性荷爾蒙平衡、心血管健康等方面均有幫助。

2.患乳癌患者可選擇的水果

士多啤梨屬於低升糖指數（GI）水果，糖分相對較低，不易引致血糖劇烈波動。對於治療中或康復後需要穩定新陳代謝、控制體重與血糖的病友而言，是較為安心的選擇。

3.促進腸道健康及雌激素代謝

其豐富的膳食纖維不但有助促進腸道蠕動，更能幫助身體代謝及排出多餘的荷爾蒙，對女性的長期健康至關重要。

4.熱量低且富飽足感

對於需要進行體重管理，或在治療後希望調整體態的人士來說，士多啤梨是個不易造成身體負擔的天然甜味來源。

許醫生提醒，雖然士多啤梨好處多，但其凹凸不平的表面容易殘留農藥，可透過充分清洗、浸泡、去除蒂頭後再吃。若條件許可，可選擇有機來源的士多啤梨。

如何清洗其他蔬果？宜用專用清潔劑嗎？

清洗蔬果方法方面，本港食安中心有以下建議：

用流動清水徹底沖洗蔬果。 外皮堅硬的蔬果可以乾淨的刷子擦洗，以去除表面及縫隙的污垢及其他物質。 用水浸泡蔬菜5至20分鐘能減少一些除害劑殘餘，但再浸泡更長時間，效用相對甚微，也可能導致營養素，尤其是水溶性維他命流失。 不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等清洗蔬果，因有可能成為化學物殘餘的新來源。

資料來源：乳房外科醫生許雅芬

專家履歷：許雅芬

於台灣新光醫院完成一般外科及乳房外科訓練，專長在乳房疾病診斷及治療，在乳癌研究領域於科技部持續有研究計畫，並與中央大學有相關診斷治療研究，同時積極引進乳癌最新藥物治療，提升乳癌照顧團隊合作及乳癌病人照顧。

