肝癌可不藥而癒？醫生揭腫瘤消失3大關鍵 推薦3類天然食物護肝抗癌

肝癌可不藥而癒？有醫生指出，過往有些肝癌病例，患者體內腫瘤竟能奇蹟地消失，箇中有3大關鍵因素，幫助身體不靠藥物也能自行戰勝癌症。此外，醫生也分享了3類天然護肝食物，加強排毒功能，從而幫助抗癌。

肝癌｜肝癌可不藥而癒？醫生揭腫瘤消失3大關鍵

胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook專頁發文指，「肝癌自發性消失」指的是在沒有接受手術、化療、標靶或免疫治療的狀況下，腫瘤自行縮小甚至完全消失。根據醫學文獻統計，這類案例的發生率約落在1/60,000至1/140,000，自1956年以來，全球僅累積約百例報告，屬於罕見的臨床現象。

他表示，促使「肝癌自發性消失」背後有3大關鍵原因：

1. 腫瘤缺血缺氧

肝癌細胞生長速度快，對血液與養分的需求極高。也因此，當腫瘤生長速度超過血管供應能力，或供血動脈因血栓、痙攣被阻斷時，癌細胞會因缺氧、缺血而壞死。尤其生長在靠近肝臟表面的癌細胞更容易出現這種情況。文獻中曾有記錄，在洗腎、重大手術或大量出血後，因血流改變導致腫瘤自行萎縮的案例。

2. 戒除致癌因素

長期飲酒和吸煙都是肝癌的重要致癌因素。醫學文獻中曾記載，一名63歲日本男性，肝癌腫瘤約6cm大，原本準備接受治療，但在因骨折住院期間嚴格戒煙戒酒，竟連帶讓肝癌也指數回復正常。後續影像追蹤更顯示，腫瘤完全消失。醫生推測，可能是戒除致癌物，加上手術後引發的全身性發炎反應，共同促進免疫系統抑制癌細胞。

3. 誘發免疫反應

感染會促使身體釋放大量的細胞激素（如腫瘤壞死因子 TNF-alpha、干擾素 Interferon、白細胞介素 Interleukins等），這些免疫物質不僅攻擊細菌或病毒，也可能辨識並攻擊肝癌細胞，啟動抗腫瘤免疫反應。以往曾有一位59歲巴西男性，肝癌腫瘤達12cm，並已出現脾臟與腹腔轉移，肝癌指數一度超過6萬。在他感染新冠病毒後1個月，腫瘤竟縮小至6.3cm，一年後腫瘤更徹底壞死消失，癌指數回到正常。

他強調以上並非證明肝癌可以不藥而癒，而是希望鼓勵患者重拾信心。抗癌歷程漫長而艱難，面對洗腎、大出血或嚴重感染等，難免會使人灰心。但有時候這些嚴峻的狀況，反而可能成為擊退癌症的助力。

肝癌｜推薦3類天然食物護肝抗癌

錢政弘曾在節目分享指，肝臟當中有一種非常重要，負責提升免疫力、促進排毒解毒的物質「穀胱甘肽」。肝臟需要穀胱甘肽來代謝重金屬、PM2.5、酒精和藥物，將脂溶性的毒素改變成水溶性，從而能夠隨著膽汁和尿液排出體外；穀胱甘肽也有穩定自由基、抗氧化的功效。他建議大家通過日常飲食促進身體合成穀胱甘肽：

1. 十字花科蔬菜

富含硫化物，促進身體製造半胱胺酸，這是穀胱甘肽的關鍵成分，也是身體最容易缺乏的元素。常見的十字花科蔬菜包括西蘭花、椰菜、羽衣甘藍、芥菜、蘿蔔、長柄西蘭花、芥蘭菜芽。有研究發現，西蘭花芽是其中硫化物含量最高的，硫化葡萄糖苷含量是椰菜花的100倍，最有效合成穀胱甘肽。

2. 蔥蒜類

包括青蔥、大蒜、洋蔥和韭菜，同樣富含硫化物，特別是大蒜素，能夠啟動肝臟解毒酵素，幫助抗癌。生吃效果最好，烹調時間注意不要太長。

3. 蛋白質

包括雞蛋、禽肉和魚肉，優質蛋白質富含製造穀胱甘肽所需的完整胺基酸，直接提供半胱胺酸及前驅物，是最高效的補充來源。配合維他命B和硒元素，加強發揮抗癌作用。

肝癌｜解構肝癌7大徵兆

肝癌是本港10大癌症第5名，致命率更位居第3位，在2022年造成超過1400名港人死亡。根據醫管局的資料，常見的原發性肝癌有「肝細胞癌」及「膽管細胞癌」。肝臟具有神奇的自我修復功能，即使只剩下一小部分能夠工作，依然可以正常運作，因此肝癌早期病徵並不明顯。當腫瘤逐漸增大時可能有下列症狀：

右上腹不適、腹痛

右肩疼痛：肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

上腹有硬塊

皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢: 因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚, 引致黃疸

小便呈茶色、大便呈淺灰色

腹部積水

