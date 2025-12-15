1日1蘋果防腎病？專家推薦6種護腎水果 吃這種患腎病風險降16%

【護腎水果】腎病是本港第六大致命疾病，每年奪去逾千港人性命。吃甚麼有效預防腎病？有專家推介6種水果有助保護腎臟健康，除了可每日食吃蘋果，更有一種水果可將患腎病風險降低16%。

1日1蘋果防腎病？專家推薦6種護腎水果

據外媒《EatingWell》報道，腎臟每天都在執行過濾廢物、平衡體液，以及維持體內必需營養素穩定水平的重要工作。飲食對腎臟健康至關重要，尤其是水果，富含維他命、礦物質、抗氧化劑和膳食纖維，有助於保護這些關鍵器官。一項研究分析超過98,000名參與者的數據後發現，攝取較多水果患腎臟疾病風險能降低6%至8%。然而，並非所有水果對腎臟健康都有同樣的益處，報道引述多位專家與營養師特別推薦以下6種最有益於腎臟健康的水果：

護腎水果｜1.紅提子

含有植物化學物質白藜蘆醇，是一種強效抗氧化劑，有助於保護細胞免受損傷，並減少全身發炎，包括腎臟的發炎反應。此外，與其他水果相比，紅提子的鉀含量較低，因此是腎臟健康的理想選擇。建議可以直接食用新鮮紅提子，也可以冷凍後作為清涼甜品，或加入沙拉中增添甜味。

護腎水果｜2.蘋果

蘋果具有抗發炎特性和可溶性纖維，有助於降低血液中的膽固醇和血糖水平，而這兩項益處對糖尿病腎病變和高血壓腎病都至關重要。此外，蘋果中的可溶性纖維也有助於維持消化系統健康，並能延長飽足感。一天一蘋果不僅遠離醫生，還有助於腎臟健康。

護腎水果｜3.藍莓

藍莓富含花青素和維他命C，具有強大的抗氧化和抗發炎作用。花青素賦予藍莓深藍色澤，能有效對抗氧化壓力與發炎反應，防止腎臟細胞長期受損。研究顯示，常攝取藍莓、蘋果等水果的人，罹患慢性腎病的風險降低16%，這歸功於這些水果中的類黃酮成分。無論是新鮮或冷凍藍莓，都適合加入早餐、乳酪或冰沙中食用。

護腎水果｜4.檸檬

檸檬富含檸檬酸鹽，有助於抑制草酸鈣結石的形成。在水中添加檸檬片不僅能增添風味、幫助身體保濕，充足的水分攝取對腎臟健康尤其重要。此外，檸檬中的維他命C，還具有抗氧化保護作用。

護腎水果｜5.菠蘿

富含維他命C、錳和膳食纖維，並含有抗發炎與抗氧化的植化素，有助維護腎臟健康。其中所含的鳳梨蛋白酶，更是一種具抗發發炎特性的酵素。菠蘿的鉀含量低於許多其他水果，對需要控制鉀攝取的人來說是很好的選擇。

護腎水果｜6.覆盆子

覆盆子是膳食纖維含量最高的水果之一，每杯約240毫升含8克膳食纖維。膳食纖維對於調節血糖、促進規律排便至關重要。對糖尿病患者而言，穩定血糖是保護腎功能的關鍵。糖尿病是腎臟疾病的主要風險因子，因此透過攝取覆盆子等高纖食物來穩定血糖，有助於長期保護腎功能。覆盆子還富含維他命C、錳和抗氧化劑，能幫助抵抗發炎反應。

5招吃水果秘訣 烘焙食品中可加入這種

報道引述專家和營養師們，推薦以下4大方法將這些水果融入日常生活中，進一步促進腎臟健康：

混搭食用：製作水果沙律或冰沙是將多種水果結合、打造營養豐富超級食物的好方法。將上述提到的幾種水果混合在一起，能獲得最大的健康益處。 巧妙調味：以檸檬或萊姆汁代替鹽來提升菜餚風味，這種簡單的替換不僅有益腎臟健康，也能為魚類、蔬菜等各式料理增添鮮明清新的口感。 選購與保存技巧：購買當季新鮮水果，既便宜又有品質。家後立即清洗、切塊，放入透明容器中並置於冰箱最顯眼處，這樣在想吃時就能方便取用。 水果加入烘焙：在鬆餅或其他烘焙食品中加入蘋果醬，這樣既能增添天然甜味與濕潤度，又能減少額外添加糖和脂肪的需求。 備存冷凍水果：冷凍水果通常在最佳成熟期採摘，且往往更實惠，也不易像新鮮水果那樣快速變質。冷凍漿果尤其適合製作冰沙，使用時無需額外準備。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：《EatingWell》、醫管局

