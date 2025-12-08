吃麵包會致癌？醫揭1款零食風險更高 致癌物超標150倍 或致乳癌/子宮內膜癌

麵包方便又美味，是不少人的早餐選擇，但天天吃麵包會增加致癌風險嗎？有醫生分享，美國研究指出，麵包經過高溫烘烤，可能產生2A級可能致癌物丙烯醯胺，長期大量暴露恐讓罹癌風險上升。他又列出常見食物中的丙烯醯胺含量，常吃一種零食致癌風險恐更高！

天天吃麵包恐增致癌風險？

急診科醫生張適恆在Youtube頻道分享，根據2024年亞利桑那州立大學（ASU）綜合分析17個可信度較高的前瞻性文獻，發現麵包等烘焙食品在高溫加熱過程中，會產生被世界衛生組織（WHO）列為2A級可能致癌物的丙烯醯胺，烤得越久、溫度越高，丙烯醯胺產生量越多。

不過他指，研究亦發現，麵包攝取量特別多的人，癌症發生率、死亡率並未明顯增加，2A級可能致癌物需長期且大量暴露對人體才有風險。他指出，2023年土耳其的一項綜合研究顯示，乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌患者多數每日攝取20至40微克的丙烯醯胺。雖然研究沒有明確指出連續攝取多久才會罹癌，但他說，一顆正常細胞要花10至20年轉變成癌細胞。所以他認為，連續10年，每日攝取20微克的丙烯醯胺可以作為癌症風險明顯上升的分界線。但他強調，上述結論是混合研究結果與個人判斷所得，每日攝取丙烯醯胺不一定就會罹癌。

常見食物中的丙烯醯胺含量

張適恆列出一些常見食物中丙烯醯胺含量（以每公斤計），大家可參考一下：

常見食物中丙烯醯胺含量：

麵包（不含烤焦） ：20-80微克

：20-80微克 餅乾 ：約300微克

：約300微克 咖啡粉 ：約400-600微克

：約400-600微克 薯條 ：1000微克

：1000微克 薯片：3000微克

由此可見，相當於每天要吃1公斤麵包，才達至有風險的丙烯醯胺攝取量，而比起麵包大家應更注意油炸類食物。不過，張適恆指，歐美研究主要討論成分單純的麵包，如法國長棍式麵包、德國酸麵包與黑麥麵包；一些額外添加成分比較多的麵包，例如朱古力麵包、菠蘿包和奶油麵包等，除了丙烯醯胺，還包括高糖、高油和高鈉的問題。張適恆指出，部分常見麵包添加了大量糖分、不健康的Omega-6植物油、鹽、人工香料與防腐劑，偶爾吃沒問題，但長期食用可能提高心血管疾病和肥胖風險，平時吃麵包可挑選添加物少的款式，也建議避免烤焦讓丙烯醯胺含量上升。

資料來源：急診科醫生張適恆、《祝你健康》

---

