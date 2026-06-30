「菜王」羽衣甘藍護心/降血壓/穩血糖的5大功效 營養師教配搭2食物更有益！

羽衣甘藍屬於超級食物，亦有「蔬菜之王」的美譽，營養功效甚佳。有營養師全面解析了羽衣甘藍的優點/缺點等6大功效，更教大家配搭羽衣甘藍與橄欖油或牛油果同吃，以增加健康益處；同時點名2類人慎吃羽衣甘藍， 包括甲狀腺功能低下者及服用抗凝血藥人士。

羽衣甘藍具豐富營養價值

營養師薛曉晶在個人Facebook專頁分享羽衣甘藍的健康功效，富含維他命K、C、鈣、鎂及膳食纖維。營養師指出，適量食用羽衣甘藍有助降低壞膽固醇、穩定血壓及血糖、改善腸道健康，並具抗炎作用。研究顯示，每日飲用羽衣甘藍汁可提升好膽固醇、降低壞膽固醇，並有助控制血壓及血糖：

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羽衣甘藍｜1. 保護心血管、降血脂

研究顯示，高膽固醇男性連續12周每日飲用150毫升羽衣甘藍汁後，好膽固醇（HDL）增加27%，壞膽固醇（LDL）下降10%，動脈硬化指數降低24%，抗氧化能力亦明顯提升。

羽衣甘藍｜2. 有助降血壓及血糖

高血壓前期人士連續6周每日飲用300毫升羽衣甘藍汁後，收縮壓及舒張壓均顯著下降，部分人的血糖水平亦見改善。

羽衣甘藍｜3. 穩定血糖（適合糖尿病患者）

一項針對二型糖尿病患者的臨床研究發現，連續12周每日攝取341克羽衣甘藍後，血糖指標（HbA1c）下降，胰島素敏感度改善，體重亦有所減輕。

羽衣甘藍｜4. 改善腸道健康及便秘

便秘女性連續4周進食羽衣甘藍後，排便次數增加，腸道益菌上升，壞菌減少，有助促進腸道健康。建議直接食用或連渣製成奶昔，以保留完整纖維。

羽衣甘藍｜5. 抗發炎效果顯著

研究比較羽衣甘藍萃取物與止痛藥「布洛芬」對手術後疼痛的控制效果，發現前者抗炎鎮痛功效與藥物相若，甚至更佳，並能減低發炎指標。

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羽衣甘藍｜營養師建議清洗方法+3種配搭

羽衣甘藍為綠葉蔬菜，其表面褶皺較多，容易殘留農藥。因此建議使用清水反覆沖洗羽衣甘藍，可搭配淡鹽水、食材清潔液，甚至汆燙處理。若製成果汁飲用，應選擇有機來源或低農藥蔬菜，降低農藥風險。薛曉晶建議以下3種配搭，將羽衣甘藍功效強化：

羽衣甘藍可加入香蕉、乳酪、堅果打成奶昔，降低腸胃刺激。 每日1杯150ml羽衣甘藍汁，不建議過量或連續喝超過1周。 羽衣甘藍汁配搭含好油，如橄欖油、牛油果同吃，提升植化素吸收。

羽衣甘藍功效多 兩類人不宜多吃

羽衣甘藍被譽為「蔬菜之王」，營養價值極高，然而，以下2類人士需特別留意：

1. 甲狀腺功能低下者慎吃

羽衣甘藍含有硫代葡萄糖苷，甲狀腺功能低下者需慎用，因為過量生吃會干擾碘吸收，建議燙熟或減少攝取頻率，避免每日大量喝羽衣甘藍汁。

2. 服用抗凝血藥者慎吃

富含維他命K，可能干擾抗凝血藥效，服用抗凝血藥者慎吃，飲用前建議諮詢醫師並監測凝血指數。

資料來源：營養師薛曉晶

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