Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「菜王」羽衣甘藍護心/降血壓/穩血糖的5大功效 營養師教配搭2食物更有益！

保健養生
更新時間：21:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-30 HKT

羽衣甘藍屬於超級食物，亦有「蔬菜之王」的美譽，營養功效甚佳。有營養師全面解析了羽衣甘藍的優點/缺點等6大功效，更教大家配搭羽衣甘藍與橄欖油或牛油果同吃，以增加健康益處；同時點名2類人慎吃羽衣甘藍， 包括甲狀腺功能低下者及服用抗凝血藥人士。

羽衣甘藍具豐富營養價值

營養師薛曉晶在個人Facebook專頁分享羽衣甘藍的健康功效，富含維他命K、C、鈣、鎂及膳食纖維。營養師指出，適量食用羽衣甘藍有助降低壞膽固醇、穩定血壓及血糖、改善腸道健康，並具抗炎作用。研究顯示，每日飲用羽衣甘藍汁可提升好膽固醇、降低壞膽固醇，並有助控制血壓及血糖：

【同場加映】番茄防癌力超強 防乳癌/肺癌等12大癌症 醫生教必吃5大防癌蔬菜

羽衣甘藍｜1. 保護心血管、降血脂

研究顯示，高膽固醇男性連續12周每日飲用150毫升羽衣甘藍汁後，好膽固醇（HDL）增加27%，壞膽固醇（LDL）下降10%，動脈硬化指數降低24%，抗氧化能力亦明顯提升。

羽衣甘藍｜2. 有助降血壓及血糖

高血壓前期人士連續6周每日飲用300毫升羽衣甘藍汁後，收縮壓及舒張壓均顯著下降，部分人的血糖水平亦見改善。

羽衣甘藍｜3. 穩定血糖（適合糖尿病患者）

一項針對二型糖尿病患者的臨床研究發現，連續12周每日攝取341克羽衣甘藍後，血糖指標（HbA1c）下降，胰島素敏感度改善，體重亦有所減輕。

羽衣甘藍｜4. 改善腸道健康及便秘

便秘女性連續4周進食羽衣甘藍後，排便次數增加，腸道益菌上升，壞菌減少，有助促進腸道健康。建議直接食用或連渣製成奶昔，以保留完整纖維。

羽衣甘藍｜5. 抗發炎效果顯著

研究比較羽衣甘藍萃取物與止痛藥「布洛芬」對手術後疼痛的控制效果，發現前者抗炎鎮痛功效與藥物相若，甚至更佳，並能減低發炎指標。

【同場加映】醫生揭脂肪最怕8種蔬菜！減肥吃椰菜花飯最好？第1名不是番茄青瓜？

羽衣甘藍｜營養師建議清洗方法+3種配搭

羽衣甘藍為綠葉蔬菜，其表面褶皺較多，容易殘留農藥。因此建議使用清水反覆沖洗羽衣甘藍，可搭配淡鹽水、食材清潔液，甚至汆燙處理。若製成果汁飲用，應選擇有機來源或低農藥蔬菜，降低農藥風險。薛曉晶建議以下3種配搭，將羽衣甘藍功效強化：

  1. 羽衣甘藍可加入香蕉、乳酪、堅果打成奶昔，降低腸胃刺激。
  2. 每日1杯150ml羽衣甘藍汁，不建議過量或連續喝超過1周。
  3. 羽衣甘藍汁配搭含好油，如橄欖油、牛油果同吃，提升植化素吸收。

羽衣甘藍功效多 兩類人不宜多吃

羽衣甘藍被譽為「蔬菜之王」，營養價值極高，然而，以下2類人士需特別留意：

1. 甲狀腺功能低下者慎吃

羽衣甘藍含有硫代葡萄糖苷，甲狀腺功能低下者需慎用，因為過量生吃會干擾碘吸收，建議燙熟或減少攝取頻率，避免每日大量喝羽衣甘藍汁。

2. 服用抗凝血藥者慎吃

富含維他命K，可能干擾抗凝血藥效，服用抗凝血藥者慎吃，飲用前建議諮詢醫師並監測凝血指數。

     

    資料來源：營養師薛曉晶

    延伸閱讀：營養師推介18種最健康蔬菜 第1名不是西蘭花/羽衣甘藍 防6大癌症應吃哪種？

    ---

    ↓立即下載星島頭條App↓

    ↓立即下載星島頭條App↓

    最Hit
    港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
    港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
    時事熱話
    11小時前
    半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
    半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
    時事熱話
    7小時前
    郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。
    逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元
    即時中國
    3小時前
    蔡一鳳敗訴需付訟費。資料圖片
    蔡一鳳入稟追趙薇前夫黃有龍1億中介費 高院裁定敗訴需付訟費
    社會
    7小時前
    星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債 賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
    04:30
    星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
    申訴熱話
    9小時前
    前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
    前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
    社會
    11小時前
    麥當勞McGriddles回歸！首推朱古力McGriddles/鴛鴦班戟早餐 7.1起一連3日全日供應
    麥當勞McGriddles回歸！首推朱古力McGriddles/鴛鴦班戟早餐 7.1起一連3日全日供應
    飲食
    6小時前
    譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
    譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
    影視圈
    2026-06-29 20:44 HKT
    天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
    天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
    社會
    9小時前
    盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
    盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
    影視圈
    12小時前