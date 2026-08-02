Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

15隻水餃賣¥5｜廣州「窮人恩物」麵店爆紅 食客：物價回到90年代

灣區時事
更新時間：18:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-08-02 HKT

內地餐飲市場近期吹起一陣「平價風」。據內媒《廣州日報》報道，廣州市內湧現多間主打極低價格的「平價食堂」，以「物價回歸90年代」作招徠，推出如「5元（人民幣，下同）15隻水餃」、「4元清湯麵」及「8.8元豬腳飯」等超平價餐單。這類食肆精準主攻外賣員、速遞員及基層打工仔，憑藉「薄利多銷」模式在網絡迅速爆紅，有店主更透露每月純利可達約3萬元。

客源穩定復購率高

報道指出，位於海珠區江南大道的一間快餐店近期成為網上熱話。該店合夥人阿婷表示，店內清湯麵僅售4元，全店最貴單品亦只需8.8元。她透露店舖月租約5,800元，雖然定價極低，但每日營業額達2,000至3,000元，每月純利約3萬元。由於客群主要為外賣員及勞工，客源穩定，復購率高達五成。

店家公開配料  釋除食安疑慮

據報，這股熱潮的先行者是位於天河區東圃城中村的一間小店。店主張先生稱，店舖月租僅2,100元，現時每日純利約1,000元。高回報背後是辛勤的付出，他每天需工作長達15小時。面對外界對「平嘢無好嘢」的質疑，張先生強調食材均採購自知名品牌供應商，並主動公開配料表以釋除公眾疑慮。

除了麵食，廣州多間主打8.8元的平價豬腳飯小店亦備受追捧。有店主直言，在當前經濟環境下，主攻「平價剛需」的餐飲模式才能細水長流，透過高頻次、低定價的策略，與街坊建立長期信任。

最Hit
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
3小時前
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
00:48
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
影視圈
10小時前
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
影視圈
4小時前
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
00:59
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
突發
7小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救
01:56
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救
突發
3小時前
01:56
三項鐵人賽失蹤｜60歲男選手送院亡 生前從事警務工作 外號大隻佬多次參賽
突發
2小時前
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
00:59
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
社會
8小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
19小時前