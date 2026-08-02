15隻水餃賣¥5｜廣州「窮人恩物」麵店爆紅 食客：物價回到90年代

內地餐飲市場近期吹起一陣「平價風」。據內媒《廣州日報》報道，廣州市內湧現多間主打極低價格的「平價食堂」，以「物價回歸90年代」作招徠，推出如「5元（人民幣，下同）15隻水餃」、「4元清湯麵」及「8.8元豬腳飯」等超平價餐單。這類食肆精準主攻外賣員、速遞員及基層打工仔，憑藉「薄利多銷」模式在網絡迅速爆紅，有店主更透露每月純利可達約3萬元。

客源穩定復購率高

報道指出，位於海珠區江南大道的一間快餐店近期成為網上熱話。該店合夥人阿婷表示，店內清湯麵僅售4元，全店最貴單品亦只需8.8元。她透露店舖月租約5,800元，雖然定價極低，但每日營業額達2,000至3,000元，每月純利約3萬元。由於客群主要為外賣員及勞工，客源穩定，復購率高達五成。

店家公開配料 釋除食安疑慮

據報，這股熱潮的先行者是位於天河區東圃城中村的一間小店。店主張先生稱，店舖月租僅2,100元，現時每日純利約1,000元。高回報背後是辛勤的付出，他每天需工作長達15小時。面對外界對「平嘢無好嘢」的質疑，張先生強調食材均採購自知名品牌供應商，並主動公開配料表以釋除公眾疑慮。

除了麵食，廣州多間主打8.8元的平價豬腳飯小店亦備受追捧。有店主直言，在當前經濟環境下，主攻「平價剛需」的餐飲模式才能細水長流，透過高頻次、低定價的策略，與街坊建立長期信任。