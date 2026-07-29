深圳APEC會場啟用 首辦林業部長會議 展出機械人等高科技產品

深圳將於11月主辦亞太經合組織（APEC）峰會，接待各國元首，美國總統特朗普及俄羅斯總統普京等均表態計劃出席。峰會主會場、位於香蜜湖的深圳國際交流中心昨日正式啟用，舉辦APEC林業部長級會議，接待來自21個經濟體和7個國際組織的代表，國務院副總理何立峰出席開幕式並致辭。會場內部面貌首度曝光，現場展出了機械人馬拉松冠軍「閃電」等中國高科技產品。

2026年APEC林業部長級會議昨日在深圳國際交流中心開幕。深視新聞報道，作為APEC「中國年」系列活動之一，本次會議主題為「增強亞太森林韌性，共享全民生態福祉」。會議由自然資源部指導，國家林業局、廣東省政府、深圳市政府聯合主辦。

外國代表在會場拍照留念。 新華社

會議大廳空間闊落

這是深圳國際交流中心今年初竣工後，首次官宣承辦大型會議活動，為11月的領導人峰會熱身。根據官媒發布的會場照片，整個會議大廳空間開闊恢宏，天花板由錯落交織的菱形網格燈組成，線條流暢優雅。主禮台中央巨幅背景板清晰標註「APEC林業部長級會議」英文字樣，兩側對稱分設高清電子顯示屏。

國務院副總理何立峰昨日南下深圳，為APEC林業部長級會議開幕式致辭。何立峰強調，中國始終致力於維護全球生態安全，為亞太地區乃至全球生態文明建設貢獻了中國智慧、中國方案。在各方共同努力下，亞太地區成為扭轉全球森林資源下降趨勢的主要力量。

深圳國際交流中心啟用，將接待APEC峰會元首。 21財經

深圳國際交流中心是香蜜湖片區「一館三中心」項目的主要地標。整個項目總建築面積達47萬平方米，包含21.6萬平方米會議中心及配套酒店，其中主會場面積5000平方米、宴會廳3800平方米，各類規格會議室約60間，最多可同時容納超1萬人使用。

11月將接待峰會元首

項目由中國工程院院士何鏡堂團隊設計，會議中心屋頂採用深遠挑檐設計，猶如展翅高飛的大鵬，呼應深圳「鵬城」的別稱。官方稱，未來這里將提供四大服務：國際會議（可承辦APEC、G20等元首級會議）、商務活動（萬人級會展）、政務接待、文旅融合。這是繼2011年北京舉辦APEC林業部長級會議後，時隔15年APEC再次在中國舉辦生態領域專業會議，並選擇了南海之濱、擁有城市濕地資源的深圳。本月26日，全球首個政府間國際合作組織——國際紅樹林中心在深圳正式運行，旨在推動紅樹林保護、修復。

