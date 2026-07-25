颱風紅霞︱深圳預警升為藍色 極可能正面吹襲惠州今午將「五停」

颱風「紅霞」逼近香港，而一河之隔的深圳亦受影響。計劃北上的香港人留意天氣變化。深圳市氣象台今日（25日）早上8時將全市颱風白色預警信號升級為藍色，颱風「紅霞」即將進入深圳500公里範圍內，並向廣東中東部海域進一步靠近，今天夜間起深圳風雨逐漸增大。



「紅霞」今日早上由強熱帶風暴級加強為颱風級。目前，其中心附近最大風力有12級。早晨5時其中心位於廣東汕尾東南方向約450公里的南海東北部海面上，廣東氣像部門預測，「紅霞」極可能正面襲擊惠州，帶來嚴重風雨影響。今日下午2時防風Ⅰ級應急響應啟動後，在全市範圍內實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。

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綜合內媒報道，預計「紅霞」將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，向粵東沿海靠近，今天夜間至周日（26日）早晨將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸。

隨著颱風「紅霞」的持續加強並移近，截至今日早上6時50分，多個地區「停課信號」生效。當中包括：

‧潮州市的湘橋區、朝安區、饒平縣

‧汕頭市：潮南區、澄海區、朝陽區、龍湖區、金平區、濠江區、南澳縣

‧揭陽市：普寧市、榕城區、揭東區、揭西縣、惠來縣

‧汕尾市：陸河縣、海豐縣、城區、紅海灣、陸豐市

‧惠州市：惠東縣、大亞灣區

‧深圳市（含深汕特別合作區）：深汕特別合作區



另外，梅州、河源、韶關、珠海、江門等市範圍，有轄區颱風預警信號最高發布至藍色。廣州、東莞、深圳（除深汕特別合作區）、肇慶、佛山、中山等市，有轄區颱風預警信號最高發布至白色。

