手機充電著火︱東莞女床上玩到瞓著 雙手遭燒傷最嚴重九級傷殘

不少人習慣手機機不離手，臨睡前，即使手機正在充電，仍然不斷滑手機。近日，東莞發生一宗手機充電期間著火，導致機主嚴重燒傷。

深圳衞現「第一現場」報道。廣東東莞一名陳姓女子早前邊充電邊刷手機，未幾就睡著。豈料手機半夜突然起火，陳小姐被燒得痛醒，即時忍痛從出租屋裡逃了出來。

雖然著火面積只有約一平方米，但卻造成陳小姐嚴重燒傷，兩處六級傷殘、一處九級傷殘，十隻手指沒有一個是完整的。

報道指，陳小姐首期治療花費30多萬元（人民幣‧下同），後續還要長期治療康復。

陳小姐後來向賣手機的網店和房東提告。法院判決，銷售商賣的手機存在產品缺陷，承擔60%責任，須賠償63萬多元，銷售商如果認為事故責任源於產品生產環節，可另向生產商追償；陳小姐自身存在安全疏忽，承擔40%責任，此外，針對手機銷售商無法清償的債務部分，由二手房東在10%範圍內承擔補充清償責任。