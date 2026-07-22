珠海原副市長張宜生被查 曾因14死事故被處分

再有珠海前高層落馬。廣東省紀委監委昨日公布，珠海市政協原黨組成員、專職常委張宜生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。張宜生曾任珠海市副市長，2021年珠海石景山隧道發生造成14人死亡的透水事故，張被警告處分，後調任市政協。



張宜生也是自今年3月以來，繼廣東省政協原副主席郭永航、廣東人大常委會財經委原副主任委員何寧卡之後，4個月來第3位落馬的珠海前高層。郭永航及何寧卡分別曾任珠海市委書記、市長。



現年61歲的張宜生，江蘇泰州人，自2002年起就在珠海任職，曾任香洲區委書記、區長、珠海（國家）高新技術產業開發區黨委書記，2017年1月起擔任珠海政府副市長。



2021年7月15日，珠海興業快線（南段）一標段工程石景山隧道施工段發生嚴重透水事故，14名工人遇難。同年10月，廣東省紀檢監察機關對珠海黨委政府、有關監管單位公職人員和國企人員共27人予以追責問責，其中給予副市長張宜生政務警告處分。