廣東城際線新站即將營運 白雲寶安機場軌道直連100分鐘內可達

穗深城際鐵路竹料至新塘南段與東莞西聯絡線將於近日開通營運。屆時，深圳寶安、廣州白雲機場便有直達軌道交通連接，出行時間可以壓縮在100分鐘內。

大灣區「一小時生活圈」加速

深視新聞報道，穗深城際竹料至新塘南段全長48.2公里，新設鐘落潭東、九佛、佛塱、新龍、鎮龍、永寧北、永寧南等7座車站。

這條線路開通後將銜接已營運的穗深城際新塘南至深圳機場段、廣州東環城際，實現寶安機場和白雲機場的直連。



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此外，新線路還將經過高鐵廣州新塘站、高鐵虎門站等交通樞紐，進一步加強空鐵聯運，方便沿線市民旅客出行。

報道指，新線路營運初期，廣州地鐵集團將安排寶安機場與白雲機場之間每天兩對「大站快車」往返列車，最快100分鐘內抵達，後續還將根據客流密度以及旅客需求進一步動態調整列車開行班次。

得益於新線路的銜接，旅客也可以選擇在竹料站進行廣州東環城際和穗深城際的快捷換乘，竹料往返白雲機場約每14分鐘一班，竹料往返深圳寶安機場每日共有26.5對列車。

此外，隨著東莞西聯絡線的同步開通，廣州地鐵集團還將新增「深圳機場—琶洲、深圳機場—肇慶」的大站快車或特快列車交路，深圳機場到琶洲最快約1小時，深圳機場到肇慶最快約139分鐘。

新線路也將進一步織密珠三角城際鐵路網路，強化深圳與廣州、佛山、惠州、東莞、肇慶、清遠等城市的軌道交通聯絡，加速建構大灣區「一小時生活圈」。