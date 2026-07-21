大灣區新地標｜深圳自然博物館7.28開館 設八大展廳看盡46億年歷史｜有片

港人北上打卡又多一個世界級新去處！備受矚目的粵港澳大灣區首座綜合性自然博物館——「深圳自然博物館」，已定於下周二（7月28日）在深圳市坪山區正式開館。這座耗資約35億元人民幣打造的文化新地標，規劃用地達4.2萬平方米，是華南地區標桿級的科普研學基地。正式開館前，館方昨日（20日）開放免費「首批體驗官」壓力測試預約，即吸引數以萬計的熱情市民在同一時間湧入，導致官方小程序系統一度癱瘓，足見其超高人氣。

萬名免費名額引全城瘋搶

館方原計劃於7月22日及25日，分別發放5,000個及8,000個免費預約名額進行公眾壓力測試。未料昨日上午9時預約通道一開，伺服器便因訪問量過大而陷入癱瘓。

對此，深圳自然博物館迅速發表致歉聲明，表示技術團隊已在全力搶修、緊急擴容並進行鏈路優化，承諾系統修復後會預留充足的預約時段，確保公平性。館方同時溫馨提示，未搶到測試名額的市民亦毋須沮喪，7月28日正式開館後，場館將常態化全面開放。

地鐵16號線直達

深圳自然博物館坐落於坪山區燕子湖片區，港人可搭乘深圳地鐵16號線至「沙壆站」D出口直達，交通十分便利。整座博物館的鋼結構曲線曼妙，設計靈感源自蜿蜒流轉的坪山河潮起潮落之姿，樓宇與湖畔山野融為一體。

館內精心打造了宇宙廳、地球廳、演化廳、恐龍廳、人類廳、生物廳、生態廳及家園廳等八大主題展廳，沉浸式还原地球數十億年的演變故事。更令人期待的是，曾令無數市民大飽眼福的「貝林珍稀野生動物標本」亦已正式整體遷入新館安家，勢必成為大灣區最具科學傳播力的自然研學新地標。