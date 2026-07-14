北上注意｜廣東上月傳染病共奪129命  新冠與流感確診錄顯著增幅

大灣區健康警號亮起，暑假北上的港人必須提高警惕。廣東省疾病預防控制局今日（14日）公布2026年6月全省法定傳染病疫情概況。數據顯示，廣東省在6月份共報告法定傳染病高達429,628例，並錄得129宗死亡個案。其中，新型冠狀病毒感染及流行性感冒（流感）的發病率分別居於乙類及丙類傳染病之首，新冠發病宗數相比5月更出現顯著增幅。

新冠與流感確診高企

在乙類傳染病中，廣東省6月共報告64,546宗發病，死亡128宗，報告發病數前5位病種依次為新冠病毒感染、乙肝、梅毒、肺結核及淋病。其中，新冠感染報告發病達26,117宗（死亡0宗），位列乙類首位；而5月份的新冠發病僅為2,979宗，顯示增幅極為明顯。

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在丙類傳染病方面，共報告發病365,082宗，死亡1宗。流感報告發病達274,328宗（死亡1宗），高居丙類首位。數據顯示，廣東流感疫情已進入夏季流行季，過去三個月確診數（4月7.1萬、5月14萬、6月27.4萬）呈現翻倍上升趨勢。

因應疫情發展，廣東省疾控中心已發布《2026年7月健康風險提示》，提醒公眾本月除了繼續防範新冠和流感外，還需重點關注登革熱、手足口病、瘧疾、猴痘及伊波拉病毒等重點傳染病。

疾控中心呼籲，暑期教育培訓機構和托管機構等人員密集場所，應加強室內通風和清潔消毒。市民在日常生活中應保持勤洗手等良好衛生習慣，注意防蚊，同時避免誤食毒蘑菇及注意高溫防中暑，一旦出現發熱、咳嗽、咽痛或肌肉酸痛等症狀，應及時就醫，避免帶病上班或上課。

