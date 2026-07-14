深圳歡樂谷｜夏浪音樂節7名遊客疑似中暑  歌手沙一汀主動中斷演出協助

高溫熱浪席捲深圳，戶外音樂盛事險演變成集體中暑！深圳歡樂谷日前（12日）舉辦「夏浪音樂節」首場明星專場，吸引大批年輕樂迷入場。惟受颱風外圍環流影響，當日天氣極度酷熱，現場驚爆因排隊過久及防暑保障不足，導致多名觀眾出現中暑不適。人氣說唱歌手沙一汀在演出期間，更因發現台下有樂迷不適而主動三度暫停演出，協助工作人員將傷者抬離現場。深圳歡樂谷昨日（13日）回應時指當晚有7名遊客因疑似中暑需送往醫療點治理。

清晨排隊搶位暴曬

據深圳特區報等內媒報道，有現場觀眾反映，大批樂迷為搶佔前排觀演位置，早於當日清晨便開始在酷熱高溫下排隊。演出於晚上8點開始後，前排區域因人潮極度擁擠、空氣不流通，陸續有觀眾出現呼吸不暢及四肢無力等中暑徵狀，台下樂迷紛紛揮手求救。歌手沙一汀見狀隨即主動暫停演出，大喊工作人員將不適者轉移至空曠地方，待人群疏導後才繼續演唱，整場演出被迫中斷至少三次。

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園方否認防暑不力

不少網民事後批評主辦方防暑降溫及醫療應急預案存在缺失。歡樂谷負責人對此澄清，現場設有專業醫護點及2名值班醫生，並布設了12台大功率冷風機、物理降溫的工業大冰塊，更提前籌備了約2000支藿香正氣水及冰涼貼派發。

負責人坦言，因場地廣闊，後排部分觀眾可能未能注意相關配置。園方承諾將吸取教訓並進行專項復盤，未來會增設防暑降溫設施、增派巡查人手，並加強前置告知，極力勸導觀眾切勿過早排隊，以免長時間站立暴曬引致身體不適。