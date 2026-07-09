科創新貴湧購深圳千萬級豪宅 90後成主力看重通勤效率鄰里背景

科創新貴撐起深圳豪宅市場！深圳多名地產經紀近日透露，千萬元級豪宅客群結構出現轉變，大批買家為晶片、AI、半導體、智能製造等科企創辦人及管理層，其中不乏90後、95後買家。與傳統行業富豪不同，這群科創新貴更看重通勤效率、全屋智能家居，以及鄰里背景相似的高端社區。業內專家分析，國家政策加速科創企業上市融資，快速催生了大批新富，帶動深圳豪宅市場升溫。

內媒第一財經報道，今年上半年，深圳南山資深地產經紀人楊曉（化名）負責的3間核心區中介門店創下近6年來最好成績，月均成交數在10至12套。這些千萬級房源的購房者，約8成來自晶片、AI、半導體、智能製造等相關產業。比如一位從事內存條銷售生意的客戶，5月簡單看過樓層和戶型圖後迅速出手，訂下一套總價千萬級的學區房。

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位於光明區的龍湖觀萃於5月3日開售，推出的92套房源當日售罄。（深圳新聞網）

深圳灣超級總部基地焦點新盤「中海安緹」上月底首度開售。72伙、面積逾2100方呎的大平層豪宅單位，每伙均價逾3500萬（人民幣，下同），開售首日即罄。其中，約2成買家來自科技互聯網行業、約5成為金融從業者。

深耕深圳灣、蛇口豪宅市場逾15年的業內人士趙先生亦坦言，高端物業買家結構已徹底轉變，過去1年成交個案中，逾5成買家未滿40歲，多為科技公司創辦人、技術合夥人及大型科技企業管理層。他們平日穿搭簡約休閒，沒有傳統老闆的厚重商務氣場，看房直奔核心需求，很少在議價上過多糾纏。

股權套現多選擇全額付款

對比傳統行業買家，科創新貴置業取向特色鮮明。厚重浮誇的古典裝修不再被青睞，極簡現代的空間設計、靈活可變的室內格局成為首選；全屋智能中控系統、恆溫恆濕人居配置、智能安防體系是看房時必核驗的硬條件。相對私密性強的獨立大宅，他們更偏好鄰里同為科技從業者的高端社區，看重圈層內資源交流合作可能。他們也很看重效率和體驗，其中地段離職場的通勤時間是硬指標。

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楊曉指出，科創新貴財富多來自股權套現、項目分紅，因此多選擇全額付款，「有些新科技上市公司高管月收入可能約萬元，買千萬以上房子的月供可能會在十幾萬，超出其收入水平，而股權變現後一次性付款就免去了按揭壓力。」

市場熱潮背後離不開科技板塊造富效應。今年上半年，A股AI算力、半導體、電子板塊多隻股份升幅逾5倍，相關股東陸續減持套現。以深圳存儲晶片企業江波龍為例，去年下半年至今，公司股東、員工持股平台及高層累計套現超40億元。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，國家出台多項扶持政策鼓勵晶片、AI、儲能企業上市融資，風投、私募投資者陸續實現退出，快速催生了大批新富階層，帶動深圳高端住宅購買需求持續升溫。