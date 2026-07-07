北上注意︱深圳大梅沙海灘漂滿銀幣水母 有毒致敏勿觸碰

港人熟悉的深圳大梅沙海灘，出現大片有毒的銀幣水母，遊客切勿好奇撿拾或觸碰，以免中毒過敏。

公園：季節性現象已立即清理

據南都N視訊報道，7月5日有網民發片，指大梅沙沙灘、海面都漂浮著一簇一簇的藍色圓狀物，白色圓盤、藍色觸手的水母，有網友評論「近看像一幅畫」，也有網民提醒，該類是有毒的銀幣水母，不要觸碰。

深圳大梅沙海灘近日出現有毒的銀幣水母。微博

深圳大梅沙海灘近日出現有毒的銀幣水母。微博

深圳大梅沙海灘近日出現有毒的銀幣水母。微博

大梅沙海濱公園營運管理單位深圳共潮生文旅相關負責人介紹，上周天氣熱，海水水溫高，大梅沙沙灘出現銀幣水母，是季節性的生態現象，現場管理人員發現後，第一時間組織保潔部門和相關崗位工作人員進行及時清理。公園廣播會定時廣播，向遊客科普相關知識和注意事項，提示遊客不要主動觸碰。

據公開資料，銀幣水母是浮游生物，主要棲息在溫暖的熱帶和亞熱帶海域的表層水域，在大風、大潮天氣時會隨著海浪被沖上岸擱淺。

深圳市皮膚病醫院過敏性皮膚病診療中心主治醫生田佳彬介紹，刺胞皮炎是刺胞動物如水母、海葵、珊瑚等接觸人體皮膚後引發的急性炎症反應。當刺胞動物的觸手觸及皮膚時，刺胞會刺入表皮並注入毒液，導致局部或全身毒性及過敏反應。